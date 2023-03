Mit 180 Mitreisenden, darunter auch eher feierfreudige Gesellen, nach Mallorca düsen – das muss nicht so sein, hat sich Niclas Seitz geschworen. Der aus Aschaffenburg stammende Gründer, 36 Jahre alt, schickt seit 2021 Reisende per Privatjet in den Urlaub. Nun will er in Deutschland ein Konzept einführen, das in den USA für zahlungskräftigere Urlauber längst etabliert ist: den Ferienflug per Semi-Privatjet. In dieser Woche will sein Unternehmen Travelcoup dafür den Kauf von fünf Embraer-Flugzeugen von Typ ERJ 145 bekannt geben. Die lässt man umbauen, so dass 22 Urlauber in Ledersesseln Platz finden.

Für den sparsamen Pauschaltouristen dürfte die Reise wohl zu teuer geraten, doch den hat Seitz nicht im Blick. „Das Ziel von Travelcoup ist es, die Lücke zwischen Privatflügen und Business-Class-Reisen zu schließen, wobei wir preislich deutlich näher an Business-Class-Tickets als an Reisen mit dem Privatflugzeug liegen“, sagt er im Gespräch mit der F.A.Z.