Reinhold Würth : „Die deutsche Wirtschaft kommt wieder auf die Füße“

Herr Würth, Sie werden dieser Tage 85 Jahre alt und sind seit 70 Jahren Unternehmer. Was ist wichtiger im Leben: Talent oder Fleiß?

Ich bin schon der Meinung, dass Fleiß wichtiger ist. Ich war ja immer ein neugieriger Mensch. Ich habe immer geschaut: Was ist da eigentlich hinter dem nächsten Berg? Und das führt dann dazu, dass man sich fragt: Geht da noch mehr? Kann man nicht auch dieses noch machen und jenes ausprobieren? Auf diese Hartnäckigkeit kommt es an. Ohne Begabung geht es natürlich auch nicht. Als Unternehmer braucht man unbedingt ein Talent dafür, Menschen zu führen und zu begeistern.

Und wie kommen Sie derzeit mit dem Corona-Ausnahmezustand klar?

Bis vor drei Wochen waren wir noch unterwegs im Winterurlaub, wir waren mit unserer Yacht in der Karibik. Jetzt bin ich daheim in Künzelsau, und manchmal gehe ich auch in den Betrieb. Aber es ist eine sehr ungewohnte Atmosphäre dort. So still und menschenleer. Auch in unserem Unternehmen arbeiten ja viele Mitarbeiter von daheim aus.

Worauf sind Sie am meisten stolz als Unternehmer?

Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich auf das Erreichte nicht stolz bin. Als ich angefangen habe, hatte das Unternehmen Würth zwei Mitarbeiter, heute sind es über 78 500. Natürlich hatte ich auch Glück: Die Zeit war günstig, damals kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, um einen Betrieb aufzubauen. Und mir ist immer bewusst gewesen: Ohne treue Mitstreiter hätte ich das nicht hinbekommen. Wir haben das gemeinsam gemacht. Andererseits ist natürlich die Frage, was passiert wäre, wenn ich damals nicht gewesen wäre.

Nämlich was?

Mein Vater ist 1954 unerwartet gestorben. Er war ja erst Mitte vierzig und ich erst 19. Wenn ich nicht eingesprungen wäre und die Leitung des Betriebs übernommen hätte, wäre das vermutlich das Ende gewesen. Ein kleiner Familienbetrieb ohne Nachfolger, der einfach verschwindet. Das hätte niemanden weiter interessiert. Würth wäre dann nur eine Fußnote in der Geschichte gewesen.

Welche unternehmerischen Entscheidungen bereuen Sie?

Ach, das sind gar nicht so viele. In den siebziger Jahren haben wir mal die Würth Bau gegründet. In meinem jugendlichen Optimismus dachte ich damals, so eine Baufirma kriegen wir gut hin. Aber natürlich fehlte mir die Erfahrung, und am Ende musste ich das Ding mit 10 Millionen Mark Verlust zumachen. Das war ein schwerer Schlag. Ich musste privat einen Kredit aufnehmen. Aber sonst fällt mir nicht viel ein, was ich im Rückblick anders machen würde. Sogar meine Frau würde ich heute noch mal heiraten (lacht). Wir sind jetzt seit 64 Jahren glücklich verheiratet.

Und was waren Ihre schönsten Erlebnisse als Unternehmer?

Ich habe so viele schöne Augenblicke erlebt, das könnte ich gar nicht alles aufzählen. Ich freue mich immer wieder, wie treu viele meiner Mitarbeiter bis ins Herz hinein zu mir und zum Unternehmen stehen. Bei uns gibt es Menschen, denen würde ich ohne zu zögern mein ganzes Vermögen anvertrauen, weil ich weiß, die würden das in keinster Weise veruntreuen. Ich habe im Betrieb immer Wert auf Geradlinigkeit gelegt und natürlich auch auf Loyalität. Auf die ganze Kabale, die ganzen Kleinkriege, die es in vielen Unternehmen gibt, wird bei Würth weitgehend verzichtet.