Chipfertigung : Regierung untersagt Elmos-Verkauf an chinesische Investoren

Das Bundeskabinett hat den Verkauf einer Chipfertigung des Dortmunder Unternehmens Elmos an einen chinesischen Investor untersagt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Regierungskreisen.

Begründet wird die Entscheidung mit einer drohenden Gefährdung der öffentlichen Sicherheit in Deutschland. Mildere Mittel wie eine Genehmigung unter Auflagen seien nicht geeignet, um diese Gefahren abzuwenden. Elmos selbst hatte in einer Pressemitteilung davon gesprochen, der Verkauf der Waferfertigung an Silex Microsystems werde von der Regierung „voraussichtlich untersagt“.

Nach dpa-Informationen untersagte das Kabinett zudem eine weitere chinesische Investition. Das „Handelsblatt“ hatte berichtet, die Bundesregierung wolle den Erwerb der in Bayern ansässigen Firma ERS Electronic durch einen chinesischen Investor untersagen. ERS Electronic sei ein weltweit tätiges Unternehmen in der Halbleiteranlagenindustrie.

Nach dem regierungsinternen Streit um die Beteiligung der chinesischen Reederei Cosco an der Betreibergesellschaft eines Containerterminals am Hamburger Hafen – Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte diese gegen Habecks Rat durchgesetzt – war zuletzt der Fall Elmos in den Fokus gerückt.

Elmos hatte Ende vergangenen Jahres angekündigt, seine Waferfertigung in Dortmund für 85 Millionen Euro an den schwedischen Wettbewerber Silex verkaufen zu wollen. Silex wiederum ist ein Tochterunternehmen des chinesischen Sai-Konzerns. Laut der Außenwirtschaftsverordnung gehören Hersteller von Mikroelektronik zu den sensiblen Wirtschaftsbereichen, in denen Beteiligungen und Übernahmen durch Investoren aus einem Nicht-EU-Land in Deutschland genau zu prüfen sind.

Zunächst hatte es danach ausgesehen, als wollte die Regierung Elmos das Geschäft erlauben. Die Technik, die das Unternehmen anwendet, wurde als wenig innovativ eingestuft. Doch nach der Debatte um den Fall Cosco und der Machtdemonstration von Chinas Präsident Xi Jinping auf dem KP-Kongress deutet nun vieles darauf hin, dass Habeck mit der Untersagung ein Zeichen setzen will.