Reddit-Mitgründer Ohanian : Die verpasste Chance auf ein Leben als Milliardär

Was wäre, wenn? Die Frage hat sich Alexis Ohanian anscheinend öfters gestellt. Vor einiger Zeit twitterte er rückblickend und mit manchem Bedauern darüber, wie er 2006 das von ihm mitgegründete Online-Diskussionsforum Reddit verkaufte. Der Zeitschriftenverlag Condé Nast zahlte damals zehn Millionen Dollar dafür, heute wird die Plattform mit zehn Milliarden Dollar bewertet, und gerade hat sie ihren Börsengang angekündigt, was ihre Bewertung noch weiter nach oben schrauben könnte. Ohanian könnte also auf dem Papier Milliardär sein, hätte er nicht so früh verkauft.

Roland Lindner Wirtschaftskorrespondent in New York. Folgen Ich folge



Auf Twitter schrieb er, er wünschte sich, er wäre damals besser beraten worden, zum Beispiel von Investoren, die ihm klargemacht hätten, dass es „einen Weg zu viel größeren Dingen“ und andere Optionen wie außerbörsliche Finanzierungsrunden gebe. Die damaligen „Fehler“ sehe er heute, da er selbst Investor sei, als Lektionen und Chance auf Wiedergutmachung, um „dem nächsten 22 Jahre alten Alexis Ohanian mit großen Augen“ zu besseren Entscheidungen zu verhelfen. Aber für ihn sei es verlockend gewesen, nur 16 Monate nach der Gründung von Reddit mehr Geld zu bekommen, als seine Eltern jemals verdienen hätten. Und er habe die Transaktion auch als eine Art Belohnung seiner schwer an Krebs erkrankten Mutter verstanden, die immer an ihn geglaubt habe.