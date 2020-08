Unterstützung zu Corona-Zeiten : Ein Feiertag für Vinyl-Freunde

Die vierte Schallplatte der Doors gilt Musikliebhabern als ihre schwächste. Ein Grund dafür sind die Bläser und Streicher, mit denen das Quartett aus Los Angeles seine Songs veredeln wollte. Nun können Sammler erstmals auf Vinyl den Test antreten, ob sie ohne dieses Experiment mit anderen Aufnahmen mithalten können.

Denn zum „Record Store Day“, der wegen der Corona-Pandemie von April auf diesen Samstag und zwei weitere Termine im September und Oktober verlegt wurde, wird diese Platte erstmals in einer „Stripped“-Version ohne Beiwerk erscheinen. Genauso wie ein Mitschnitt von David Bowies „Soultour“ in Amerika im Jahr 1974 oder „Phaedra“ der deutschen Elektronikband Tangerine Dream als Doppel-LP mit Extramaterial.

Das nach Angaben der Organisatoren „größte eintägige Musikereignis der Welt“ findet traditionell am dritten Samstag im April statt und soll als Unterstützungsaktion für unabhängige Plattenläden dienen. So werden an diesem Tag ausschließlich in den teilnehmenden Geschäften und nur für die Aktion aufgelegte limitierte Schallplatten verkauft. Die Bandbreite umfasst diverse Genres, von zuvor unveröffentlichten B-Seiten über Livealben bis hin zu Neuauflagen alter Werke ist alles dabei.

458 Titel gibt es in diesem Jahr in Deutschland

Auch um einen Ansturm von Sammlern in Pandemie-Zeiten möglichst zu verhindern, habe man nach einer ersten Verlegung in den Juni umgedacht, erklärt der deutsche Koordinator der Veranstaltung, Jan Köpke. Am 29. August, 26. September und 24. Oktober finden nun drei sogenannte „Street Dates“ statt – ohne das sonst übliche Begleitprogramm wie Konzerte in den Läden und mit Hygieneregeln. Die Aufteilung komme auch den Inhabern zugute, die die Folgen der Ladenschließungen zu Beginn der Pandemie wegstecken müssten, sagt Köpke: „Durch die neue Variante müssen sie die Platten nicht auf einmal einkaufen und können am ersten Tag nicht verkaufte Ware auch an den anderen zwei Terminen als Record-Store-Day-Produkt anbieten.“

458 Titel gibt es in diesem Jahr in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wobei mit 328 Veröffentlichungen für den Augusttermin geplant wird, im September folgen 69 weitere und im Oktober 61. Zudem sind 52 ursprünglich einmal eingeplante Vinyl-Versionen schon auf dem Markt. Das liege etwa daran, dass einige Beiträge mit Kampagnen der Labels verknüpft waren, erklärt Köpke. Die Produkte sind begehrt, und entsprechend stolze Preise lassen sich damit teilweise erzielen.

Bisweilen reize das auch Leute, die mit Vinyl an sich nichts zu tun haben. „Wir achten sehr genau darauf, dass nur Plattenläden teilnehmen, denn diese sollen von der Veranstaltung ja profitieren“, betont Köpke. Rund 250 Geschäfte sind es im deutschsprachigen Raum in der Regel. Global gesehen, machten gut 3000 mit, heißt es auf der Internetseite der Veranstaltung. Allein in Deutschland, Österreich und der Schweiz komme an einem normalen Record Store Day „an der Ladentheke“ ein Umsatz im siebenstelligen Bereich zusammen, sagt Köpke. In den Vereinigten Staaten falle noch einmal deutlich mehr an, da viele begehrte Veröffentlichungen von dort kommen und ein großer Teil der Auflagen oft für den hiesigen Markt reserviert werde.