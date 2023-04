Aktualisiert am

Ein Griff in die Plattenkiste im Underdog in Köln Bild: Marcus Simaitis

Metallica pressen ihre Schallplatten jetzt selbst. Rund einen Monat ist es her, dass die Rock-Band den Einstieg bei Furnace Record Pressing, einem Werk im US-Bundesstaat Virginia, verkündet hat. Angesichts knapper wie begehrter Press-Kapazitäten kam der Schritt verständlicherweise nicht nur gut an. Für die Band und ihre Partner innerhalb der Musikindustrie macht es freilich durchaus Sinn, die Mehrheit der Anteile an einem Presswerk zu halten.

Benjamin Fischer Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Alleine im vergangenen Jahr wurden 902.500 Metallica-Alben gefertigt, wie die Branchenseite Billboard unter Berufung auf das Management der Gruppe berichtete. Wohl bemerkt, ohne dass die Band neue Musik veröffentlicht hätte. Ihr aktuelles Album erschien vergangene Woche, aber der Vorgänger von „72 Seasons“ stammt aus dem Jahr 2016. Schicke Boxen mit besonderen Pressungen, Live-Versionen und schlicht der Katalog der Rock-Stars stoßen jedoch offensichtlich dauerhaft auf reges Interesse. Also müssen die Lager permanent gut gefüllt sein.