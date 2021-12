Rechte an Aufnahmen : BMG schnappt sich Mötley-Crüe-Katalog

Für Autorenkataloge wurde in jüngster Zeit viel Geld ausgegeben. Die Bertelsmann-Musiksparte übernimmt nun die Rechte an den Aufnahmen der US-Band – bislang ein eher seltener Fall im aktuellen Run auf Rechte.

Neun Studio-Alben aus 40 Jahren Bandgeschichte und diverse weitere Veröffentlichungen umfasst das jüngste Geschäft im Rennen um Musikrechte: Die Bertelsmann-Musiksparte BMG übernimmt die Rechte an den Aufnahmen der Heavy-Metal-Band Mötley Crüe, wie beide Seiten am Dienstagabend deutscher Zeit mitteilten.

Die umfangreiche Erfolgsbilanz im Rock-Bereich mache BMG „zum perfekten Zuhause, um unser musikalisches Erbe weiter zu bewahren, auszubauen und sicherzustellen, dass wir immer an der Spitze bleiben“, hieß es in einem Statement der Band. Mötley-Crüe-Manager Allen Kovac betonte: „Nachdem wir über ein Jahrzehnt lang Seite an Seite mit BMG gearbeitet haben, machen die Beziehung, die wir entwickelt haben, und der Erfolg, den wir über die Jahre erzielt haben, es einfach, ihnen diesen wertvollen Rock-Katalog anzuvertrauen“.

Nur wenige Bands verstünden „den Mythos und die Magie des Rock so wie Mötley Crüe“, wurde wiederum BMG-Chef Hartwig Masuch zitiert. „In einem zunehmend umkämpften Markt für den Erwerb von Rechten müssen Künstler:innen davon überzeugt sein, dass ein Käufer das Richtige mit ihrem Werk tun wird.“

„Größte einzelne Katalogübernahme seit 2008“

Laut der Mitteilung hat die Band aus Los Angeles seit ihrem Debütalbum im Jahr 1981 (“Too Fast For Love“) mehr als 100 Millionen Alben verkauft. Das bislang letzte Werk („Saints Of Los Angeles“) stammt aus dem Jahr 2008, im kommenden Jahr will die Band jedoch wieder auf Tour gehen. Über den Kaufpreis wurde wie meistens bei solchen Transaktionen nichts mitgeteilt. In Branchenmedien schwanken die Angaben von rund 90 Millionen Dollar bis hin zu 150 Millionen Dollar. Von BMG (hinter Universal, Sony und Warner Music, das viertgrößte Musikunternehmen der Welt) hieß es lediglich, das Geschäft sei „die größte einzelne Katalogübernahme“ seit der Neugründung 2008.

Die Bertelsmann-Musiksparte war damals zunächst in Partnerschaft mit dem Finanzinvestor KKR mittels Katalog-Übernahmen neu aufgebaut worden. Damals handelte es sich primär um Käufe von gesammelten Verlagskatalogen – also Rechte an Texten und Kompositionen. Der Verlagsbereich machte 2020 weiterhin mehr als die Hälfte des BMG-Gesamtumsatzes von 602 Millionen Euro aus. Auch der überwiegende Teil der Verkäufe aus der jüngsten Zeit (wie etwa Bob Dylans Verkauf der Musikrechte an Universal Music) drehte sich um Autorenrechte. Wer diese hält, ist an jeder Verwendung von Text und Kompositionen beteiligt - beispielsweise in Filmen oder auch an Cover-Songs.

Finanzinvestoren sind zunehmend interessiert

Auf die Aufnahme entfällt jedoch beim Kauf physischer Tonträger, Downloads oder im seit Jahren boomenden Streaming-Bereich der weitaus größere Teil an Tantiemen. Etwas mehr als 50 Prozent der Gesamteinnahmen von Spotify & Co sind es beispielsweise im Streaming (insgesamt schütten die Dienste rund zwei Drittel ihrer Einnahmen an die Rechteinhaber der Musik aus). Die so deutlich lukrativeren Rechte an Aufnahmen halten oft die Labels der jeweiligen Interpreten – gerade bei älteren Bands teils seit Jahrzehnten. Heute sind die Auswertungszeiten in der Regel deutlich kürzer. Mötley Crüe hatten die Rechte an ihren alten Aufnahmen in den den 1990er Jahren zurückgekauft.

Hartwig Masuch erwartet im Zuge des anhaltenden Rennens auch weitere Akquisitonen von Aufnahmerechten: „Die Rechte an vielen wertvollen Recorded-Katalogen werden in den nächsten drei bis fünf Jahren zurück an die Künstlerinnen und Künstler gehen und können dann potentiell an Finanzinvestoren verkauft werden“, hatte der BMG-Chef im Juli gegenüber der F.A.Z. betont.

Etwas anders gelagert war der Verkauf der Rechte an diversen alten Taylor-Swift-Aufnahmen: Nachdem der Investor und Künstler-Manager Scooter Braun ihr altes Label Big Machine Records übernommen hatte, verkaufte er die Rechte für rund 300 Millionen Dollar an die Investmentgesellschaft Shamrock Capital. Sehr zum Ärger von Swift, die in der Folge damit begann, ihre alten Alben neu zu veröffentlichen, um den Wert der durch Braun verkauften Rechte zu schmälern.

Verkauf von Springsteen-Rechten im Gespräch

BMG hatte schon im Januar Mick Fleetwoods Anteile an vielen Aufnahmen der Band Fleetwood Mac erworben, nicht aber die Rechte an sich. Dies war auch beim Deal mit Tina Turner der Fall, deren Label-Partner weiterhin Warner Music ist. Die Akquisition umfasste zudem Turners Anteil an der Vermarktung ihrer Texte und Kompositionen sowie ihre Leistungsschutz- und Aufführungsrechte („Neighboring Rights“) und Rechte an Name und Bild.

Seit einiger Zeit greifen auch Finanzinvestoren verstärkt nach Musikrechten, Sowohl Blackstone als auch Apollo Global Managment haben angekündigt, Hunderte Millionen Dollar investieren zu wollen. Blackstone arbeitet zudem mit dem kauffreudigen Fonds Hipgnosis zusammen. Dem Branchenmagazin Variety zufolge war dieser auch am Mötley Crüe-Katalog interessiert, nachdem er im September 2020 unter anderem die Autorenrechte von Mötley-Crüe-Bassist Nikki Sixx erworben hatte. KKR wiederum übernahm kürzlich für rund 1,1 Milliarden Dollar einen Katalog mit rund 62.000 Rechten von Kobalt Capital. BMG und KKR hatten im Frühjahr zudem angekündigt, gemeinsam Rechte erwerben zu wollen. Der erste Kauf dieser Allianz wurde allerdings noch nicht bekanntgegeben, insgesamt wollen die Partner perspektivisch aber ebenfalls bis zu eine Milliarde Dollar ausgeben.

Weitere große Geschäfte dürften nur eine Frage der Zeit sein. So sollen nicht nur David Bowies Erben aktuell mit Warner Music über den Verkauf der Autorenrechte des 2016 verstorbenen Stars verhandeln. Auch Bruce Springsteen ist offenbar an einem millionenschweren Verkauf interessiert. Favorit auf die Rechte an seinen Aufnahmen soll „Billboard“ zufolge sein langjähriger Label-Partner Sony Music sein.