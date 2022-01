Reaktion auf Omikron : Luca-App ändert Geschäftsmodell

Die Macher der Luca-App reagieren auf die Spekulationen um ein mögliches Aus des Systems mit der Änderung ihres Geschäftsmodells: In Zukunft sollen die Gesundheitsämter die Verträge mit Nexenio, dem IT-Unternehmen hinter Luca, flexibel kündigen können und nur noch etwa die Hälfte an Gebühren zahlen. Gleichzeitig will Nexenio die bestehende Infrastruktur nutzen – die Luca-App wurde laut ihren Angaben bisher auf etwa 40 Millionen Handys installiert – um weitere Services zur Digitalisierung in der Gastronomie anzubieten. Im Gespräch mit der F.A.Z. nannte der Chef von Nexenio, Patrick Hennig, eine in die App integrierte Bezahllösung als Beispiel.

Die Verträge zwischen den Luca-Machern und den Bundesländern beziehungsweise den einzelnen Gesundheitsämtern hatten bisher eine Laufzeit von einem Jahr. Sie laufen nun nach und nach aus. Schleswig-Holstein und Bremen haben bereits angekündigt, den Vertrag nicht verlängern zu wollen. Schleswig-Holstein begründete die Entscheidung damit, dass eine Kontaktnachverfolgung für Veranstalter und Gastronomen schon seit Herbst nicht mehr verpflichtend sei.

Hennig argumentiert, auch in Zeiten, in denen die Gesundheitsämter wegen hoher Inzidenzen keine Kapazitäten mehr haben, um einzelne Infektionen nachzuverfolgen, biete Luca einen großen Mehrwert. Seit einigen Monaten können Gesundheitsämter über die App auch automatisierte Warnmeldungen an Nutzergruppen verschicken. Anders als bei der Corona-Warn-App des Bundes geht aus diesen Hinweisen hervor, wo und zu welcher Uhrzeit der Risikokontakt stattgefunden hat. In einigen Bundesländern heißt es von den Gesundheitsämtern, Luca bringe ihnen trotzdem kaum Nutzen. In Bremen sagte die Gesundheitssenatorin, die Ämter hätten die Luca-Daten aus der Gastronomie und Veranstaltungsbranche nur „wenig“ abgefragt, „somit hat sich das System für uns nicht bewährt.“

Zur Frage, ob die Luca-Macher ihr System weiterentwickeln würden, um es auch nach der Pandemie markttauglich zu halten, hatte es immer wieder Gerüchte gegeben. Hennig sagt nun, es sei wichtig, dass auch in Deutschland erfolgreiche Digitalisierungs-Tools entwickelt würden. Im Falle von Luca gebe es nun eine Infrastruktur, die man nutzen sollten: “Da haben wir in Deutschland gerade eine einzigartige Möglichkeit.“