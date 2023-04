Mit Starship will Elon Musk das All erobern. In wenigen Tagen soll die neue Rakete der Superlative erstmals abheben. Der einst stolzen europäischen Raumfahrt könnte Musk damit einen weiteren Rückschlag bescheren.

Elon Musks nächstes großes Kapitel soll an einem entlegenen Ort in Texas geschrieben werden. Hier an Boca Chica Beach nahe der Grenze zu Mexiko, einem langen Sandstrand, vor dem kräftige Wellen aufschlagen, bietet sich Besuchern im Moment ein majestätischer Anblick. Nur wenige Meter vom Wasser entfernt steht Star­ship, die größte Rakete, die jemals gebaut worden ist. Sie ist ein Prestigeprojekt für Musk und sein Raumfahrtunternehmen SpaceX, das der schillernde Unternehmer vor 21 Jahren noch vor seinem Einstieg bei Tesla gegründet hat.

120 Meter ragt Starship in den texanischen Himmel. Das übertrifft neben der legendären Saturn-V-Rakete, die einst amerikanische Astronauten zum Mond beförderte, und der europäischen Schwerlastrakete Ariane 5, die im Auftrag der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) am Freitag mit einer Sonde in Richtung Jupitermonde ins All gestartet ist, auch die Freiheitsstatue in New York um 27 Meter. Ein riesiges Gerüst steht hinter Starship, das nicht nur als Startrampe dient, sondern auch für ein spektakuläres Landemanöver gedacht ist. Mit seinen großen Greifarmen soll das Gerüst die erste Stufe der Rakete wieder auffangen, wenn sie nach getaner Arbeit auf die Erde zurückkehrt. Musk hat es „Mechazilla“ getauft, nach einem Monster aus der Godzilla-Filmreihe.