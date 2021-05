Deutschrapper als Unternehmer : Die Pizza kommt vom Bratan

Bratan läuft, Para und Erfolg. Gestern war’n die Platten grau, heute sind sie Gold“, heißt es in einer Songzeile von Capital Bra. Wer sich die Erfolge des 26 Jahre jungen Rappers anschaut, bezweifelt nicht, dass genug Para, also Geld, da ist. Capital Bra gehört zu den erfolgreichsten Rappern in Deutschland, hat – Stand jetzt – 22 Nummer eins-Hits in den offiziellen deutschen Single-Charts. Doch neben seiner Musikkarriere begibt er sich längst auch in andere Geschäftsfelder: Seit diesem Jahr verkauft der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Vladislav Balovatsky heißt, mit UniBev einen Eistee, den „BraTee“. Schon seit 2020 steht mit „Gangstarella“ zudem eine Tiefkühlpizza in mehreren Geschmacksrichtungen in den Supermarkt-Regalen.

Damit ist er nicht allein, immer häufiger landen Produkte von deutschen Rappern im Einzelhandel. So kooperiert der Getränkehersteller Pernod Ricard mit dem Offenbacher Rapper Capo und verkauft eine limitierte Version für die Marke Havana Club. Der Kölner Rapper Eko Fresh will in diesem Jahr noch gemeinsam mit der Spirituosenmarken Wodka Gorbatschow ein Getränk auf den Markt bringen. Zuletzt hat auch Rapperin Shirin David bekannt gegeben, mit einer eigenen Eistee-Marke auf den Markt zu wollen.