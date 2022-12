Erfolgreichste Alben & Singles : Rammstein und „Layla“ führen Jahrescharts an

Mit ihrem achten Studioalbum stehen Rammstein an der Spitze der deutschen Jahrescharts. Kein Album hat in diesem Jahr mehr Umsatz erzielt als das Ende April veröffentlichte „Zeit“, teilten die Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts, GfK Entertainment, am Freitag mit. Hinter der Rockband reihen sich Spitzenreiter und Verfolger aus dem Vorjahr ein: das im November 2021 veröffentlichte Abba-Album „Voyage“ auf Platz 3 und das im Oktober 2021 vorgelegte Album „Rausch“ von Helene Fischer auf Platz 2. Dass auch ältere Veröffentlichungen in den Jahrescharts landen, ist gerade bei physisch nachgefragten Alben nicht ungewöhnlich.

Im vergangenen Jahr erreichte so beispielsweise „Power Up“ von AC/DC Platz drei in der Endabrechnung, nachdem das Album der Australier in den Jahrescharts 2020 die Nummer eins gewesen war. Auf Platz 4 und 5 folgen dieses Jahr die Superstars Taylor Swift („Midnights“) und Harry Styles („Harry’s House“). Mehr als die Hälfte der Top 100-Alben sei deutschsprachig, teilte GfK mit.

Wie die Charts berechnet werden

In den Singlecharts führte kein Weg am umstrittenen (und mutmaßlich auch dadurch noch mal erfolgreicheren) Ballermann-Hit „Layla“ von DJ Robin & Schürze vorbei. Dahinter findet sich mit „Heat Waves“ die britische Indie-Band Glass Animals ein. Platz 3 erreicht der Rapper Luciano mit „Beautiful Girl“, dem hierzulande meistgehörten Song auf Musikstreaming-Marktführer Spotify. Eingeflossen in die Berechnung der Jahrescharts sind die Verkäufe aus der 50. Kalenderwoche des vergangenen Jahres bis zur 49. in 2022. Umsatzzahlen zu den einzelnen Werken, werden nicht veröffentlicht.

Vergleiche mit den anderen Ländern wie USA oder Großbritannien sind verständlicherweise beliebt, aber nicht nur auf Grund des teils sehr gefragten lokalen Repertoires schwierig. Denn während in den beiden Ländern die Charts nach der Zahl der verkauften „Einheiten“ eines Albums oder Songs berechnet werden, nehmen die deutschen Chartermittler den jeweils erzielten Umsatz als Maßstab.

Taylor Swift mit Rekorden in den USA

Obwohl das Streaming auch hierzulande den mit Abstand größten Teil des Umsatzes mit Musikaufnahmen ausmacht (73,3 Prozent waren es zum Halbjahr), sind physische Tonträger je nach Künstler und dessen Zielgruppe weiter ein wichtiges Geschäft. Das gilt für weniger bekannte Künstler wie auch für Superstars. Taylor Swift beispielsweise besetzte nicht nur zeitweise die gesamte Top 10 der Billboard-Single-Charts mit Songs aus ihrem neuen Album. „Midnights“ kam in den USA in der ersten Woche inklusive der Vorbestellungen zudem auf stolze 1,14 Millionen tatsächlich verkaufte Exemplare auf Vinyl, CD, Kassette oder als Downloads.

In den Single-Charts fallen physische Verkäufe so gut wie nicht mehr ins Gewicht, umso mehr dafür in den Album-Charts – und das deutsche Umsatzsystem bestärkt ihren Effekt zusätzlich. So helfen die in der Branche sehr beliebten hochpreisigen Sondereditionen mit farbigen Schallplatten, zahlreichen Sammlereditionen, besonders gestaltetem Booklet oder „Bundles“, wo weitere Fanartikel dazugegeben werden, auch beim Erreichen einer guten Charts-Position besonders gut.

Berücksichtigt werden sie jedoch nur mit einem Wert von maximal 40 Euro, auch dann wenn der eigentliche Verkaufspreis höher liegt. Die Beigaben zum Tonträger müssen laut Regularien obendrein beispielsweise einen klaren Bezug zum Künstler haben und als „haptisches Produkt“ beiliegen.

Damit Streams in die Charts einfließen, wird ihr Umsatzwert mittels gesonderter Formeln sowohl für die Album- als auch Singlecharts errechnet. Analog wird in den USA und Großbritannien die Zahl der „Einheiten“ ermittelt. So zählen in den amerikanischen „Billboard Top 200“-Charts zehn einzelne Downloads von Songs eines Albums als eine verkaufte Einheit. Beim Streaming fließen 1250 Streams von Abonnenten oder 3750 Streams über ein werbebasiertes Gratis-Angebot als eine verkaufte Einheit in die Berechnung der amerikanischen Charts ein. In Deutschland dagegen werden werbebasierte und generell Video-Streams erst seit Anfang 2022 berücksichtigt und das auch lediglich in den Single-Charts.

Erfasst werden von den Charts-Ermittlern eigenen Angaben zufolge sämtliche Umsatzzahlen aus Daten von mehr als 2800 Handelsgeschäften – von großen Elektro-Märkten bis zum kleinen Plattenladen – sowie den verschiedenen Downloadportalen und Streamingdiensten.