Konzerne forschen gemeinsam : Deutsche Industrie bildet Quanten-Allianz

Rechenkünstler: Der Quantencomputer von IBM in Ehningen bei Stuttgart steht im Zentrum der Initiative. Bild: dpa

Die digitale Zukunft will die deutsche Industrie nicht länger amerikanischen und asiatischen Konzernen überlassen. Deshalb haben sich nun zehn deutsche Konzerne zusammengeschlossen, um im sogenannten Quantencomputing, einer der entscheidenden künftigen Schlüsseltechnologien, vorne mitzumischen. Quantum Technology and Application Consortium, kurz Qutac, nennt sich die neue Allianz, deren Ziel es ist, gemeinsam Fortschritte in diesem Bereich zu erzielen.

Henning Peitsmeier Wirtschaftskorrespondent in München. Susanne Preuß Wirtschaftskorrespondentin in Stuttgart.





Konkret sollen industrierelevante Anwendungen für die Branchen Chemie und Pharma, Versicherung und die Automobilindustrie zur Marktreife gebracht werden. Damit solle die Grundlage für eine erfolgreiche Industrialisierung des Quantencomputings in Deutschland und Europa geschaffen werden, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Qutac. Dem Konsortium gehören BASF, BMW, Boehringer Ingelheim, Bosch, Infineon, Merck, Munich Re, SAP, Siemens und Volkswagen an.