Höhenflüge an der Börse : Der Zahltag für Tesla-Chef Elon Musk rückt näher

Vor zwei Jahren sorgte der Elektroautohersteller Tesla mit einem ungewöhnlichen Gehaltsplan für seinen Vorstandsvorsitzenden Elon Musk für einige Verwunderung. Demnach sollten Musk keinerlei Grundgehalt oder garantierte Bonuszahlungen bekommen, stattdessen wurde seine Bezahlung an Teslas Marktkapitalisierung und weitere Ziele für Umsätze und Gewinne geknüpft. Und dabei wurden sehr ambitionierte Meilensteine gesetzt. Damit Musk überhaupt irgendeine Entlohnung bekommt, musste der Börsenwert 100 Milliarden Dollar erreichen. Als das Gehaltspaket verkündet wurde, lag die Marktkapitalisierung bei knapp 60 Milliarden Dollar, war also weit von der Zielmarke entfernt. Und viele Kritiker hielten auch die damalige Bewertung schon für viel zu hoch.

Nach dem jüngsten Höhenflug der Tesla-Aktie ist Musk nun aber in bester Ausgangsposition für einen großen Zahltag. Der Börsenwert hat gerade die Marke von 100 Milliarden Dollar überschritten. Damit die Zahlung an ihn nun tatsächlich ausgelöst wird, muss Tesla den Wert halten. Die Marktkapitalisierung muss über einen Zeitraum von 30 Tagen und auch von sechs Monaten im Schnitt über 100 Milliarden Dollar bleiben. Ist das der Fall, soll Musk eine Tranche von 1,69 Millionen Aktienoptionen bekommen, was einem Prozent der ausstehenden Aktien entspricht. Er kann dann Tesla-Aktien zum Preis von 350 Dollar kaufen. Beim gegenwärtigen Aktienkurs von rund 580 Dollar hätten diese Optionen also einen Wert von fast 390 Millionen Dollar. Musk würde somit für seine Arbeit in den vergangenen Jahren fürstlich entlohnt. Nach der Vorlage von besser als erwarteten Quartalszahlen am Mittwoch nach Börsenschluss stieg der Kurs zeitweise sogar um weitere sechs Prozent auf 615 Dollar.

Gehalt unter anderem gekoppelt an Börsenwert

Sollte es mit dem Aktienkurs von Tesla weiter steil bergauf gehen, kann sich Musk auf weitere üppige Zahlungen freuen. Der Gehaltsplan ist so angelegt, dass jeweils eine neue Tranche von Aktienoptionen fällig wird, wenn die Marktkapitalisierung um weitere 50 Milliarden Dollar wächst. Der nächste Meilenstein wäre also bei 150 Milliarden Dollar erreicht. Die Zielmarken in dem Plan reichen bis zu 650 Milliarden Dollar, was über dem gegenwärtigen Börsenwert des hochprofitablen sozialen Netzwerks Facebook liegt. Aber sollte Tesla das über die zehnjährige Laufzeit des Gehaltplans schaffen, könnte Musk insgesamt mehr als 50 Milliarden Dollar verdienen. Und unabhängig von diesem Gehalt würde er von jedem Anstieg des Tesla-Kurses auch deshalb profitieren, weil er heute schon Großaktionär ist. Er hält einen Anteil von rund 20 Prozent am Unternehmen. Musks gesamtes gegenwärtiges Vermögen wird von der Zeitschrift „Forbes“ derzeit auf 31,5 Milliarden Dollar beziffert. Neben Tesla ist er auch Großaktionär und Vorstandsvorsitzender beim Raumfahrtunternehmen Space X.

Der Börsenwert ist nicht der alleinige Maßstab für Musks Gehalt, zusätzlich muss Tesla auch bestimmte Meilensteine für den Umsatz und das um bestimmte Faktoren bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erreichen. Die Fälligkeit jeder Tranche ist neben dem Börsenwert auch an das Erreichen einer solchen Zielmarke geknüpft. Dem ersten möglichen Zahltag für Musk steht das aber nicht im Wege. Das erste jährliche Umsatzziel in dem Gehaltsplan zum Beispiel liegt bei 20 Milliarden Dollar, und das hat Tesla 2019 geschafft.

Tesla wird heute an der Börse höher bewertet als der deutsche Volkswagen-Konzern und auch höher als die beiden amerikanischen Wettbewerber General Motors und Ford zusammen. Noch im Juni vergangenen Jahres kostete die Tesla-Aktie zeitweise weniger als 180 Dollar, seither hat sich der Kurs also mehr als verdreifacht. Das Unternehmen hat zuletzt für eine Reihe positiver Nachrichten gesorgt. Nach einer verlustreichen Zeit wies es für das dritte und das vierte Quartal 2019 einen Gewinn aus. Außerdem meldete der früher für Verzögerungen berüchtigte Autohersteller bei einer Reihe von Projekten Fortschritte. Er sagte zum Beispiel, er komme mit der Inbetriebnahme eines neuen Werks in Schanghai und mit dem „Model Y“, dem nächsten Neuzugang in seiner Produktpalette, schneller voran als erwartet. Musk hielt auch sein Versprechen, 2019 mindestens 360.000 Autos zu verkaufen. Für 2020 sagt Tesla einen Anstieg auf mehr als 500.000 Fahrzeuge voraus.