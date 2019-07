Quartalszahlen enttäuschen : Amazons Rekordserie reißt

Amazons Serie von Rekordergebnissen ist gerissen. Der amerikanische Online-Händler hat vier Quartale in Folge den jeweils höchsten Nettogewinn in seiner Geschichte ausgewiesen. Das gelang ihm in den vergangenen drei Monaten nicht. Für das zweite Quartal meldete er am Donnerstag nach Börsenschluss einen Nettogewinn von 2,6 Milliarden Dollar. Das übertraf zwar den Vorjahreswert um vier Prozent, lag aber deutlich unter dem Gewinn von 3,6 Milliarden Dollar im ersten Quartal. Der Gewinn je Aktie von 5,22 Dollar war um 35 Cent niedriger als von Analysten erwartet. Besser als erhofft fiel der Umsatz aus, der um 20 Prozent auf 63,4 Milliarden Dollar stieg und damit über den von Analysten erwarteten 62,5 Milliarden Dollar lag. Trotzdem zeigte sich die Börse insgesamt enttäuscht. Im nachbörslichen Handel fiel der Aktienkurs zeitweise um fast drei Prozent. In den vergangenen Wochen hatte die Aktie noch erheblich an Wert gewonnen.

Das niedrige Gewinnwachstum erklärt sich unter anderem mit deutlich gestiegenen Kosten. Der Konzern hatte das bei der Vorlage seiner letzten Zahlen im April auch schon in Aussicht gestellt. Damals kündigte er Investitionen in sein Netz von Logistikzentren an, um seine Kunden schneller beliefern zu können. Er versprach Abonnenten des Versandangebots „Prime“, ihnen künftig ihre Bestellungen standardmäßig innerhalb von einem anstatt bisher zwei Tagen auszuliefern. „Prime“-Kunden bekommen bei Amazon neben schnellerem Versand auch eine Reihe anderer Leistungen, darunter Zugang zu einem Online-Videodienst nach dem Vorbild von Netflix oder exklusive Sonderangebote, zum Beispiel bei der zum Unternehmen gehörenden Supermarktkette Whole Foods.

Sehr gut schlug sich Amazon im vergangenen Quartal einmal mehr mit der Sparte Amazon Web Services (AWS), die auf Angebote rund um Cloud Computing spezialisiert und überdurchschnittlich profitabel ist. Deren Umsatz stieg um 37 Prozent auf 8,4 Milliarden Dollar, und das Betriebsergebnis kletterte um 29 Prozent auf 2,1 Milliarden Dollar. AWS stellt Unternehmen, die ihre Informationstechnik ins Internet verlagern wollen, Computerkapazitäten und eine Reihe damit verbundenen Dienstleistungen zur Verfügung.

Auch andere Geschäfte entwickelten sich gut. In der Sparte mit „anderen Aktivitäten“, die vor allem aus Werbung besteht, stieg der Umsatz um 37 Prozent auf 3,0 Milliarden Dollar. Hier konkurriert Amazon mit Unternehmen wie Google oder Facebook. In Amazons stationärem Handel rund um Whole Foods stagnierten die Umsätze dagegen bei 4,3 Milliarden Dollar.

Für das dritte Quartal sagte der Konzern zwar abermals ein deutliches Umsatzwachstum voraus, mit Blick auf den Gewinn zeigte er sich aber vorsichtig. Er rechnet mit einem Betriebsergebnis zwischen 2,1 Milliarden und 3,1 Milliarden Dollar, womit er unter dem Vorjahreswert von 3,7 Milliarden Dollar bleiben würde.