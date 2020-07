Quartalszahlen der Tech-Firmen : Amazon ist Gewinner in der Corona-Krise

Erst die Politik, jetzt die Investoren: Nur einen Tag nach einer Anhörung mit ihren Vorstandsvorsitzenden vor dem amerikanischen Kongress haben die Technologiekonzerne Apple, Amazon, Facebook und Alphabet Quartalsberichte vorgelegt. Die am Donnerstag nach Börsenschluss veröffentlichten Zahlen fielen überwiegend besser als erwartet aus. Die Corona-Krise hat sich zwar bei einigen Unternehmen negativ bemerkbar gemacht, aber die Konzerne stehen insgesamt sehr robust da. Die Aktienkurse aller vier Unternehmen sind seit Jahresanfang trotz der Corona-Krise deutlich gestiegen und bewegen sich in der Nähe eines Allzeithochs. Apple kündigte jetzt sogar einen Aktiensplit in Verhältnis von eins zu vier an. Das soll die Aktie nach Angaben des Unternehmens „für eine breitere Basis von Investoren zugänglicher“ – also billiger – machen. Die Apple-Aktie kostete am Donnerstag zum Handelsschluss knapp 385 Dollar. Im nachbörslichen Handel legte der Kurs zeitweise um fünf Prozent zu. Damit ist Apple bei weitem nicht der teuerste Technologiewert an der Börse. Eine Amazon-Aktie kostet mehr als 3000 Dollar.

Vor allem der Online-Händler Amazon hat in den vergangenen drei Monaten viel besser abgeschnitten als erwartet, und die vor drei Monaten gegebene Prognose hat sich als viel zu vorsichtig herausgestellt. Damals hatte Vorstandsvorsitzender Jeff Bezos gesagt, er erwarte zusätzliche Kosten von vier Milliarden Dollar im Zusammenhang mit der Pandemie, und das könnte den gesamten operativen Gewinn im zweiten Quartal ausradieren. Stattdessen meldete Amazon nun einen Betriebsgewinn von 5,8 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn hat sich im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt und lag bei 5,2 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie betrug 10,30 Dollar, Analysten hatten nur mit 1,46 Dollar gerechnet. Der Umsatz sprang um 40 Prozent auf 88,9 Milliarden Dollar und lag ebenfalls weit über den Erwartungen. Im ersten Quartal hatte das Wachstum noch bei 26 Prozent gelegen. Der Aktienkurs von Amazon stieg nachbörslich zeitweise um fünf Prozent.

Auch Apple präsentierte sich in deutlich besserer Verfassung als erwartet und meldete ein Umsatzplus von elf Prozent auf 59,7 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit 52,3 Milliarden Dollar gerechnet. Dabei konnte der Konzern diesmal auch für das iPhone, sein mit Abstand wichtigstes Produkt, wieder Wachstum vermelden. Die Umsätze mit dem Gerät stiegen um zwei Prozent auf 26,4 Milliarden Dollar. In den vorangegangenen Quartalen hat Apple für das iPhone wiederholt Umsatzrückgänge ausgewiesen. Der Nettogewinn von Apple stieg im zweiten Quartal um zwölf Prozent auf 11,3 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie von 2,58 Dollar war um 54 Cent besser als erwartet.

Bei den Internetkonzernen Facebook und Alphabet hat sich das Wachstum abgeschwächt, aber auch sie schnitten besser als erwartet ab. Facebook meldete ein Umsatzplus von elf Prozent auf 18,7 Milliarden Dollar, Analysten hatten im Schnitt mit 17,4 Milliarden Dollar gerechnet. Der Nettogewinn betrug 5,2 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie von 1,80 Dollar war um 41 Cent besser als erwartet. Alphabet, die Mutterholding von Google, musste unterdessen ein ungewohntes Umsatzminus von zwei Prozent auf 38,3 Milliarden Dollar hinnehmen, lag damit aber über den von Analysten erwarteten 37,4 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn lag bei knapp sieben Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie betrug 10,13 Dollar, Analysten hatten mit 8,21 Dollar gerechnet.