Von Flugzeughersteller Airbus : Qatar Airways fordert mehr als 600 Millionen Dollar Schadenersatz

Qatar Airways verlangt im Streit um mangelhafte Airbus-Flugzeuge Schadenersatz in Millionenhöhe. Die Fluggesellschaft Katars fordert Gerichtsunterlagen vom Donnerstag zufolge Entschädigung in Höhe von 618 Millionen Euro. Dazu kämen 4 Millionen Dollar pro Tag, bis die derzeit von der Flugaufsicht aus dem Verkehr gezogenen 21 Maschinen des Typs A350 wieder in Betrieb genommen werden könnten. Airbus erklärte, das Unternehmen werde die Beschwerde „vollumfänglich zurückweisen“. Die A350 habe keine Mängel, welche die Flugfähigkeit beeinträchtigten.

Der Streit dreht sich um Lackschäden, die erstmals Ende vorigen Jahres festgestellt worden waren. Durch sie wurde mitunter die nächste Rumpfschicht sichtbar, eine Gitterstruktur, die als Blitzableiter fungiert. Airbus betont, dass davon keine Gefahr ausgehe. Auch die europäische Luftfahrtbehörde EASA sah die Lufttüchtigkeit des A350 nicht beeinträchtigt. Er ist das erste Airbus-Modell, das zu 70 Prozent aus leichtem Karbonverbundstoff gefertigt wurde. Das spart Treibstoff, führte aber dazu, dass es der Hersteller mit Farbausdehnungen zu tun bekam.

Airbus erklärt sich die Schäden damit, dass die Maschinen von Qatar Airways am Boden erst Hitze und Sandstürmen und am Himmel dann eisiger Kälte, also enormen Temperaturschwankungen, ausgesetzt seien. Dies seien jedoch Extremfälle, die zudem nur bei der ersten A350-Generation auftreten. Qatar Airways, vor sieben Jahren erster und neben Singapore Airlines größter A350-Kunde, lässt wegen des Lackstreits derzeit 21 von 53 Maschinen dieses Typs am Boden. Auch schiebt die Fluggesellschaft die Übernahme von weiteren 23 bestellten Jets auf.

Mehr zum Thema 1/

Rechtsstreit ungewöhnlich

Qatar Airways hatte im Dezember Klage eingereicht. Ein solcher Rechtsstreit zwischen Fluglinie und Flugzeughersteller ist Branchenexperten zufolge ungewöhnlich. Airbus wirft der Fluggesellschaft vor, das Thema ungerechtfertigterweise als sicherheitsrelevant zu behandeln. Qatar Airways begründet seine Entscheidung mit der Sicherheit von Passagieren wie Besatzungsmitgliedern und den ergebnislos gebliebenen Verhandlungen. „Wir sind leider bei all unseren Versuchen gescheitert, mit Airbus eine konstruktive Lösung in Bezug auf die beschleunigte Oberflächendegradation zu finden, die sich nachteilig auf das Airbus A350-Flugzeug auswirkt", schreibt das Unternehmen mit Sitz in Doha. „Qatar Airways bleibt daher keine andere Wahl, als eine schnelle gerichtliche Beilegung dieses Streits anzustreben.“

„Airbus hat bereits erklärt, dass es bereit ist, rechtliche Schritte einzuleiten, um diesen Streit zu lösen“, sagte ein Konzernsprecher der F.A.Z. Die Ursachen des Lackschadens seien identifiziert und Lösungen vorhanden, um den Weiterbetrieb der globalen A350-Flotte zu ermöglichen. "Airbus wird weiterhin alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um seine Position und seinen Ruf zu verteidigen", sagte der Sprecher weiter.