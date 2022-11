Container-Preise sinken : Die Zeit der superhohen Frachtraten ist wohl vorbei

Aktualisiert am

Noch sind die Reedereien laut einer PwC-Studie gut ausgelastet, doch die Container-Preise sinken schnell und stark. Und das nächste Problem ist schon in Sicht.

Begehrte Waren in endlosen Containern – ein Containerschiff der Reederei Hapag-Lloyd wird auf dem Terminal Altenwerder in Hamburg umgeschlagen. Bild: dpa

Die Reedereien zählen zu den großen Gewinnern der Corona-Krise. Weil die Lieferketten an vielen Stellen rissen und neuer Warenbedarf entstand – nach Masken ebenso wie nach digitaler Ausrüstung – wurden die Transportkapazitäten knapp, und die Reeder konnten ihre Frachtpreise auf ein Vielfaches steigern. Vor allem die großen Schifffahrtslinien wie zum Beispiel Hapag-Lloyd in Hamburg verdienten allein dadurch viele Milliarden, ohne ihr Transportaufkommen zu erhöhen.

Kein Wunder also, dass die Branche sich rundweg positiv äußerte, als die Beratungsgesellschaft PwC Deutschland die Entscheider in den deutschen Hochseereedereien Ende Mai/Anfang Juni befragte. „Der Aufschwung ist mittlerweile bis zu den kleinsten Schiffseigentümern vorgedrungen. In 93 Prozent der deutschen Hochseereedereien sind alle Schiffe ausgelastet“, lautet ein Ergebnis der Befragung.

Damit zeigt sich die Branche in einer völlig anderen Verfassung als noch vor der Pandemie. „Heute sind nicht mehr Kapazitätsüberhänge bei fehlender Nachfrage das Problem, sondern im Gegenteil mangelnde Transportkapazitäten bei stark gestiegener Nachfrage“, kommentiert Burkhard Sommer vom Maritimen Kompetenzzentrum von PwC. Zwei Drittel der Reeder gehen davon aus, dass das weltweite Ladungsaufkommen in den nächsten fünf Jahren steigen wird.

Die Zuversicht der Reeder dürfte mittlerweile allerdings nicht mehr so groß sein wie noch zum Zeitpunkt der Befragung. So vermeldete Hapag-Lloyd-Chef Rolf Habben Jansen vor zwei Wochen zwar noch ein Rekordergebnis für die ersten drei Quartale, sprach aber davon, dass sich das Marktumfeld eingetrübt habe. Die Spotraten, also der Preis für die kurzfristige Buchung von Containern, seien rückläufig. Noch deutlicher wurde wenige Tage später Soren Skou, Vorstandschef des größeren Konkurrenten Maersk. Dieser sagte bei einem Besuch im Club Hamburger Wirtschaftsjournalisten zur Frage, wie schnell die Frachtraten sinken: „Superschnell. Schneller als mir lieb ist.“

Die Beratungsgesellschaft Drewrys vermeldete für die Route Shanghai-Rotterdam am 17. November einen Preis von knapp 2700 Dollar je Container, während bis ins Frühjahr 2022 auf dieser Strecke knapp 14.000 Dollar bezahlt werden mussten. Die hohen Gewinne durch die hohen Frachtraten haben viele Reeder dazu verwendet, neue Schiffe zu bestellen. Damit könnte das nächste Problem schon programmiert sein. 69 Prozent der an der PwC-Studie teilnehmenden Reeder befürchten, dass die vielen Neubestellungen für Containerschiffe in ein paar Jahren zu Überkapazitäten führen werden.

Ungeachtet dessen drückt die Reedereien eine ganz andere Sorge. Laut PwC-Befragung ist der Fachkräftemangel für jede zweite Reederei das gravierendste Problem.