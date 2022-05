Wirecard-Wirtschaftsprüfer : Prüferaufsicht APAS führt Mammutverfahren gegen EY

Die Insolvenz des ehemaligen Dax-Unternehmens Wirecard stellt nicht nur den wohl größten Bilanzskandal in Deutschland dar. Der Fall führte auch zu einem berufsaufsichtlichen Verfahren von beispiellosem Umfang gegen die für Wirecard zuständige Wirtschaftsprüfung EY. So ist die Arbeit der Wirtschaftsprüferaufsicht APAS ganz wesentlich durch den Fall Wirecard geprägt, wie die Behörde in ihrem Bericht für das Jahr 2021 schreibt. „Die Bearbeitung dieses Falls bindet nach wie vor erhebliche Ressourcen in der Berufsaufsicht sowie in den Referaten“, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Dokument. „Die Tätigkeit der Berufsaufsicht APAS war ganz wesentlich durch den Fall Wirecard geprägt“, schreibt APAS-Leiter Michael Sell im Vorwort des Jahresberichts.

Sell, der Rechtsanwalt und Steuerberater ist, hat die Leitung der APAS erst im September 2021 übernommen. Also ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als diese mit dem Wirecard-Fall ihr bisher wohl wichtigstes und größtes Verfahren stemmen musste. Der Umbau der Prüferaufsicht ist ebenfalls eine Folge der Wirecard-Affäre.

Hoch komplexes Verfahren

Die Ermittlungen in dem Fall sind laut Sell hoch komplex, weil es zahlreiche Betroffene und unterschiedliche Vorwürfe gegen diese gebe. Komplex wird das Verfahren auch deshalb, weil die Betroffenen sich von unterschiedlichen Spezialisten vertreten lassen und ihr Recht auf umfangreiche Akteneinsicht nutzen.. Aktuell führt die Abschlussprüfersaufsichtstelle sowohl gegen die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY als auch gegen zwölf Personen Berufsaufsichtsverfahren im Zusammenhang mit Abschlussprüfungen im Fall Wirecard. Dabei geht es um die berufsrechtliche Untersuchung der Prüfung der Jahres- und Konzernabschlüsse für die Wirecard-Geschäftsjahre 2015 bis 2018 einschließlich der Wirecard Bank.

Die Aufsichtsbehörde APAS hat die von den für Wirecard zuständigen Wirtschaftsprüfern angefertigten umfangreichen Arbeitspapiere ausgewertet und den von ihrer Untersuchung betroffenen Personen auch teils wiederholtes rechtliches Gehör gewährt. Mit ihren Arbeitspapieren dokumentieren Wirtschaftsprüfer etwa, wie sie die Prüfung eines Unternehmens durchgeführt haben und welche Belege sie dafür eingeholt haben. Die Arbeitspapiere sind daher Gegenstand aufsichtlicher Untersuchungen, wenn es zu solchen kommt, wie im Fall Wirecard.

Über die Arbeitspapiere hinaus hat die APAS ergänzende Unterlagen und Auskünfte angefordert, wozu auch umfassender Email-Verkehr der Wirtschaftsprüfer zählt. Bisher liegen noch nicht alle Stellungnahmen und Unterlagen vollständig vor. Die Behörde erwartet nun, dass die letzten ausstehenden Stellungnahmen bis Ende des zweiten Quartals bei ihr eingehen. Noch in diesem Jahr will die APAS entscheiden, ob die für Wirecard zuständigen Wirtschaftsprüfer ihre Berufspflichten verletzt haben und ob Sanktionen gegen sie zu verhängen sind. Diese Sanktionen können sehr weitreichend ausfallen. Laut Gesetz sind sogar mehrjährige Tätigkeits- und Berufsverbote nicht nur für einzelne Wirtschaftsprüfer sondern sogar für ganze Wirtschaftsprüfungsgesellschaften möglich.

Viel Arbeit für die Kontrolleure

Die Prüferaufsicht APAS bearbeitet neben dem Wirecard-Fall noch zahlreiche weitere Fälle. Die Zahl der neu eingeleiteten Verfahren war im Jahr 2021 mit 119 Fällen deutlich höher als im Vorjahr mit 83 Fällen. Weil wegen der hohen Arbeitsbelastung und der knappen Ressourcen kaum mehr Fälle abgeschlossen werden konnten als im Vorjahr, stieg die Zahl der offenen Verfahren von 259 auf 309 deutlich. Der Anstieg hat auch mit komplexen Verfahren wie dem sehr aufwendigen Wirecard-Fall zu tun.

Trotz der hohen Arbeitsbelastung konnte die Verjährung offener Fälle laut APAS bisher noch verhindert werden. Die Behörde warnt jedoch, dass wegen knapper Ressourcen schneller neue Fälle hinzukommen als alte abgearbeitet werden können. In der Berufsaufsicht seien personelle Abgänge zu verzeichnen, zudem sei der Aufbau neuer Mitarbeiter noch nicht abgeschlossen.