Proteste gegen China : Hongkong ist eine Gefahr für die Weltwirtschaft

Ist Hongkong ein Fanal für die Weltwirtschaft? Als klängen die Auswirkung, die die Proteste am südlichen Rand der Volksrepublik für die chinesische Binnenkonjunktur haben könnten, nicht schon bedrohlich genug, geht manch ein Beobachter noch einen Schritt weiter. Das Chaos, in dem sich die Stadt seit Wochen befinde, könnten „einen äußerst merklichen Rückgang“ im Wachstum der Weltwirtschaft auslösen, glaubt Harvard-Ökonomin Carmen Reinhart, die sich der Erforschung von Finanzkrisen widmet.

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. F.A.Z.

Mehr noch: Nicht nur dann, wenn Chinas Militär in Hongkong die Proteste blutig niederschlüge, könnte von der Insel eine Schockwelle ausgehen, die eine globale Rezession auslösen könnte. Allein schon wenn die täglich neuen schlechten Nachrichten aus Hongkong die immer deutlicher sichtbaren Probleme der zweitgrößten Wirtschaft der Welt noch größer machten, könnte dies auch ohne „Knall“ einen schleichenden „Schock“ auslösen, der globale Konzerne in Turbulenzen zu stürzen droht, sagt Reinhart. Am Sonntag feuerte ein Polizist erstmals während einer Demonstration mindestens einen Schuss ab, 65 Demonstranten wurden festgenommen – darunter auch ein zwölf Jahre altes Kind.

Sanktionsgefahr für die deutsche Industrie

Das eine sind die abstrakten, makroökonomischen Risiken. In den Zentralen deutscher Unternehmen und ihren Ablegern in Hongkong und an anderen asiatischen Standorten versuchen die Manager derzeit jedoch noch ein weiteres Risiko zu kalkulieren, das sich aber kaum genau abschätzen lässt: Die Gefahr, in Chinas größten innenpolitischen Konflikt seit dem Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens im Jahr 1989 ins Fadenkreuz der Kommunisten in Peking zu geraten.

Zum nicht enden wollenden Handelskrieg der beiden größten Wirtschaftsmächte gesellt sich zu den Gefahren für die deutsche Industrie nun also auch noch Hongkong hinzu – in einer Dimension, die weit über einen konjunkturellen Abschwung hinausgeht. Wer in der Schlacht um die Zukunft von Asiens Finanzzentrum in den Augen der Pekinger Führung auf der falschen Seite steht, muss auf dem weltgrößten Markt mit heftigen Sanktionen rechnen – selbst dann, wenn Unternehmen ihr China-Geschäft nicht von einer Niederlassung auf dem Festland, sondern auf der Insel betreiben, deren Verfassungsgrundsatz „Ein Land, zwei Systeme“ formal Meinungsfreiheit garantiert.

Nichts macht das so deutlich wie der Fall der Hongkonger Fluggesellschaft Cathay, an der Peking nach Meinung eines deutschen China-Managers in der vergangenen Woche ein „Exempel“ statuiert habe: Nachdem bekanntgeworden war, dass Piloten und Flugbegleiter an den Massenprotesten teilgenommen hatten und der Cathay-Aufsichtsratsvorsitzende sich öffentlich geweigert hatte, den 26.000 Mitarbeitern in Hongkong ihr „Denken“ vorzuschreiben, bliesen Chinas Staatsunternehmen zum Kampf gegen das Unternehmen, das es nicht schaffe, seine „radikalen Angestellten“ zu disziplinieren.

Pekings Staatsunternehmen wie der Investmentfonds Citic, der direkt dem Finanzministerium untersteht, wiesen ihre Mitarbeiter an, nicht mehr mit Cathay zu fliegen. Pekings Luftfahrtbehörde CAAC warnte Cathay, dass die Sicherheit auf Flügen durch den chinesischen Luftraum, durch den 70 Prozent von Cathays Fracht und Passagiere fliegen, gefährdet sei. Zhao Dongchen, Börsenanalysechef bei der weltgrößten Bank ICBC, setzte den Zielpreis für die Aktie von Cathay um 40 Prozent unter dem Marktpreis an und empfahl mit der Bewertung „strong sell“ als einziger Analyst auf der Welt den dringenden Verkauf – freilich ohne Druck seiner Vorgesetzten, wie Zhao später beteuerte.