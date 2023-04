Protest an Raststätte an A5

Protest an Raststätte an A5 : „Es ist erschreckend und beschämend“

An einer Raststätte an der A5 eskaliert ein Konflikt um Arbeitsbedingungen für Lastwagenfahrer aus Osteuropa. Nun gehen erste Partner auf Distanz zur Spedition aus Polen.

„Es ist erschreckend und beschämend, dass erst ein Vorfall wie an der Autobahnraststätte Gräfenhausen bei Frankfurt das Thema der Wettbewerbsverzerrungen durch Unterbezahlung und Verletzung von Arbeitnehmerrechten in die Öffentlichkeit bringt“. Auf diese Weise kommentiert Dirk Engelhardt, Vorstandsprecher des Bundesverbandes Güterkraftverkehr (BGL) die aktuellen Ereignisse an der Raststätte an der A5 zwischen Frankfurt und Darmstadt. Dort protestieren seit Tagen mehr als 50 Lastwagenfahrer einer polnischen Speditionsgruppe, weil sie nach eigenen Angaben seit mehr als sechs Wochen keinen Lohn mehr von ihrem Arbeitgeber erhalten haben.

Die Situation war am Karfreitag eskaliert, als der polnische Speditionsunternehmer Lukasz Mazur mit uniformierten Mitarbeitern eines Sicherheitsunternehmens und einem Panzerwagen aus Polen anrückte, um die bisher bei der Spedition angestellten Fahrer aus Georgien und Usbekistan zu verjagen und die seit Wochen an der Raststätte geparkten Lastwagen zu übernehmen. Ein größerer Polizeieinsatz verhinderte tätliche Auseinandersetzungen. Wie berichtet wurde, sind 16 Personen festgenommen worden, darunter der polnische Unternehmer selbst und Mitarbeiter des von ihm angeheuerten Sicherheitsdienstes.

Auf dem deutschen Arbeitsmarkt fehlen 100.000 Fahrer

Der Verband der deutschen Speditionsunternehmen BGL unterstützt die protestierenden Lastwagenfahrer auch mit finanziellen Zuwendungen, etwa für die Bezahlung der Benutzung von Duschen an der Raststätte. Denn aus Sicht des BGL-Sprechers führt unlauteres Geschäftsgebaren von ausländischen Billiganbietern auf dem Transportmarkt zu Dumpingpreisen. Nach Einschätzung des Verbandes kostet ein Kilometer Langstreckentransport nach deutschen Vorschriften mit einem deutschen Sattelschlepper zwischen 1,50 und 2 Euro, dagegen könnten osteuropäische Billiganbieter für 70 bis 90 Cent je Kilometer fahren. Der BGL warne schon seit sechs Jahren vor massiven Wettbewerbsverzerrungen, auch vor mangelnder Verantwortlichkeit der Billiganbieter durch undurchsichtige Firmenkonstrukte.

Auftraggeber der osteuropäischen Billiganbieter seien die ersten Adressen der deutschen Industrie und des Handels, sagt Engelhardt. Große deutsche Speditionsunternehmen bedienten sich gerne der Arbeit von osteuropäischen Billiganbietern wie der an der A5 bestreikten polnischen Speditionsgruppe. „Deutsche Unternehmen sollten sich fragen, ob sie einerseits schöne Nachhaltigkeitsberichte veröffentlichen wollen und andererseits Verhältnisse wie in der polnischen Spedition billigend in Kauf nehmen wollen“, sagt BGL-Sprecher Engelhardt.

Im deutschen Speditionsgewerbe hat unter der Führung von Engelhardt in den vergangenen Jahren ein Strategiewechsel stattgefunden: Jahrelang wurde gefordert, das Dumping der Billiganbieter zu beenden, bevor man dann mehr Fahrer zu deutschen Tarifen einstellen könne. Mittlerweile fehlen aber auf dem deutschen Arbeitsmarkt ohnehin rund 100.000 Fahrer. Speditionen würden nun Fahrer aus der Ukraine oder aus Georgien gerne zu deutschen Tarifbedingungen einstellen, sagt Engelhardt. Hindernis sei aber in Deutschland die zusätzlich zum Führerschein geforderte Zusatzqualifikation für Berufskraftfahrer mit einer Prüfung, die bisher nur in deutscher Sprache abgelegt werden kann. Engelhardt fordert, Prüfungen in anderen Sprachen zuzulassen.

Die streikenden Lastwagen-Fahrer erhalten nun breite Unterstützung, an der sich auch DGB oder das Bistum Mainz beteiligen. Die Fahrer fordern in einer Petition, von den Speditionsunternehmen der Mazur-Gruppe Lukmaz, Agmaz und Imperia „die Einhaltung der Gesetze zu fordern, so dass wir nach den gesetzlichen Standards bezahlt haben“.

Mit dem Streik geraten nun auch deutsche Auftraggeber der Spedition ins Blickfeld. Deutsche Post DHL antwortet nur allgemein auf Nachfragen: „Wir sind ein global agierendes Unternehmen mit mehreren Tausend Lieferanten, die alle einem strengen Verhaltenskodex verpflichtet sind. Derzeit untersuchen wir die Angelegenheit. Im Falle einer Zuwiderhandlung werden wir entsprechende Maßnahmen ergreifen.“ Wegen der Vorwürfe gegen die Mazur-Gruppe haben die Spediteure Sennder und Lkw Walter ihre Zusammenarbeit mit dem polnischen Unternehmen vorerst beendet. „Wir nehmen die Vorwürfe sehr ernst und haben unsere Zusammenarbeit mit den Transportunternehmen, die der Ausbeutung beschuldigt werden, mit sofortiger Wirkung eingestellt“, teilte Sennder in Berlin auf Anfrage mit. Das österreichische Unternehmen Lkw Walter äußerte, die Mazur-Gruppe habe der Geschäftsleitung auf Anfrage schriftlich versichert, sich „an alle Vereinbarungen zu halten“. Gleichwohl ruhe nun die Zusammenarbeit.

Dass auf dem Parkplatz in Gräfenhausen auch ein Lastzug mit Waren stehe, die für Lkw Walter transportiert werden, habe das Unternehmen überrascht, teilte ein Sprecher weiter mit. Denn mit dieser Fuhre habe Lkw Walter einen anderen Spediteur betraut – dieser habe den Auftrag offenbar an die Mazur-Gruppe verkauft. Auch mit dem eigentlichen Vertragspartner würden deshalb Gespräche geführt. Wegen des Versuchs der Mazur-Gruppe, die Fahrer zur Übergabe der Fahrzeuge zu zwingen, hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt Ermittlungen aufgenommen.