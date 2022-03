Rheinmetall-Chef Papperger : Deutschlands Aufrüster

Mehr als 80 Prozent an Wert hat die Aktie von Rheinmetall seit Jahresbeginn gewonnen. Und was sagt Armin Papperger, der Vorstandsvorsitzende des Rüstungskonzerns dazu? „Ich habe erwartet, dass der Wert schon viel früher in dieser Größenordnung liegt, denn unser Potenzial ist schon lange da.“

Jonas Jansen Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf.





Es ist ein typischer Papperger-Satz. An strotzendem Selbstbewusstsein mangelt es dem Manager nicht. Die dabei stets betonte Lässigkeit verstellt den Blick darauf, was hinter den Kulissen los ist zwischen der Unternehmenszentrale in Düsseldorf und den Bundeswehr-Planern in Berlin, nachdem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) angekündigt hat, 100 Milliarden Euro als schuldenfinanziertes „Sondervermögen Bundeswehr“ zur Modernisierung der Truppe ausgeben zu wollen.