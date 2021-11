Resilience-Barometer 2021 : Umfrage unter Managern: Profit schlägt Nachhaltigkeit

Obwohl die Digitalisierung längst in den Alltag eingezogen ist, kämpfen zwei von drei Unternehmen noch immer mit ihr. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie der Unternehmensberatung Andersch, in der knapp 3000 Entscheider aus Unternehmen in den 20 führenden Industriestaaten (G 20) befragt wurden. Der Aussage „Das Unternehmen tut sich mit der Digitalisierung schwer“ stimmten exakt zwei von drei Managern zu. In der EU waren es 64 Prozent, in Deutschland „nur“ 61 Prozent – aber damit immer noch überraschend viele.

Warum eine Firma mit der Digitalisierung kämpft, lässt sich natürlich nur im Einzelfall beantworten. Christian Säuberlich, Vorstand der Unternehmensberatung Andersch, beobachtet nach eigener Aussage aber zwei Ursachen immer wieder: „Zum einen sind viele Unternehmen mit der Komplexität von Digitalisierung überfordert, da sie sich über alle Bereiche und Wertschöpfungsstufen erstreckt. Gerade mittelgroße Unternehmen kommen in ihren Management-Strukturen und -Kompetenzen da schnell an ihre Grenzen.“ Zum anderen erfordere Digitalisierung eine andere Art von Führung. „Agiles Management wird zwar seit Jahren propagiert, aber in der Praxis wird sehr oft noch traditionell-hierarchisch geführt, einfach weil es in der Vergangenheit oft ein Erfolgsprinzip war“, sagt Säuberlich. Sich dennoch anzupassen, falle fielen Unternehmen schwer.

Noch etwas anderes fällt in der Umfrage stark auf: Nur 17 Prozent der befragten Unternehmen in Deutschland haben in den vergangenen zwölf Monaten zusätzlich in Forschung und Entwicklung investiert – weltweit haben das 35 Prozent angegeben, in der EU 32 Prozent. „Nach wie vor nehmen Innovation und Veränderung keine Top-Priorität bei deutschen Unternehmen ein“, bedauert Restrukturierungsfachmann Säuberlich. „Deutsche Unternehmen bekräftigen auch in dieser Umfrage ihren Ruf, eher abwartend und reagierend statt Innovationstreiber zu sein.“

Stärker als auf Zukunftsinvestitionen haben die deutschen Entscheider in den vergangenen zwölf Monaten nach eigener Aussage auf den Abbau von Arbeitsplätzen (28 Prozent) gesetzt, auf die Restrukturierung ihrer Firma (25 Prozent) und auf die Straffung ihrer Lagerhaltung beziehungsweise ihres Angebots (20 Prozent).

Nachhaltigkeit ist kein Top-Ziel

Ziemlich traditionell sind auch die Prioritäten mit Blick auf die nähere Zukunft. Auf die Frage „Welche Ziele verfolgt Ihre Firma in den nächsten zwölf Monaten mit Hochdruck?“ antworteten 48 Prozent der deutschen Manager: Profite steigern. Mehr Gewinn ist damit das meistgenannte Ziel. Dem folgen: Umsatz erhöhen (42 Prozent) und neue Märkte entwickeln (34 Prozent). Weit abgeschlagen am Ende der Liste: die Nachhaltigkeit. Gerade mal jeder vierte Manager will sich hier mit Hochdruck engagieren. Mit anderen Worten: Am Wohl des Planeten wollen mit 24 Prozent exakt halb so viele Entscheider arbeiten wie am Wohl der Firmenkasse.

Für das „Resilience-Barometer 2021“ (Widerstandsfähigkeits-Barometer 2021) wurden dieses Jahr exakt 2869 Entscheider aus Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehrheitlich 100 Millionen bis 3 Milliarden Dollar nach aktuellen Trends und Risiken für das eigene Geschäft befragt. 73 Prozent der Teilnehmer sind für Unternehmen im Privatbesitz tätig, 27 Prozent für Unternehmen mit Börsennotierung.