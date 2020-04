Produktion in Coronazeiten : Die Autoindustrie erwacht zu neuem Leben

Die Leitindustrie stand wochenlang still. Nun wird die Produktion in Schritten wieder hochgefahren. Doch das schlimme Ende für Daimler, VW und anderen Branchenunternehmen kann noch kommen.

Seit Mitte März war die Autobranche in Deutschland quasi eingefroren. Die meisten Fabriken blieben komplett geschlossen, weil als Folge der Corona-Pandemie die Lieferketten nicht mehr richtig funktionierten, aber auch weil es keine Absatzchancen gab. Allmählich wird die Produktion wieder hochgefahren: besonders schnell, wo Volkswagen und Daimler Elektroautos montieren, mit weiterer Verzögerung aber zum Beispiel bei Porsche, weil dort immer noch Teile fehlen.

Was solche Entwicklungen in Euro und Cent bedeuten, zeigt ein Blick auf die vorläufigen Zahlen fürs erste Quartal, die Daimler in der Nacht zum Donnerstag verbreitete: Der Gewinn ist drastisch geschrumpft, noch allerdings stehen da keine Verluste. An der Börse kam das offenbar gut an. Der Kurs der Daimler-Aktie stieg bis zum Nachmittag um 1,6 Prozent, während der Dax insgesamt nur ganz leicht positiv tendierte.