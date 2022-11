Neuerungen bei Celonis : „Das ist wie Google Maps für Firmenprozesse“

Deutschlands am höchsten bewertetes Start-up, die Münchener Softwareschmiede Celonis , führt eine neue Generation seiner „Process Mining“-Software ein. Die neuen Angebote sollen eine noch tiefere Analyse von Geschäftsprozessen und ein besseres Verständnis der Zusammenhänge zwischen verschiedenen Prozessen ermöglichen, kündigte Celonis auf seiner Anwendermesse „Celosphere“ in München an.

Maximilian Sachse Redakteur in der Wirtschaft Folgen Ich folge

Process Mining ist momentan einer der größten Trends in der an Trends nicht gerade armen IT-Branche. Die Technologie lässt sich mit einem Röntgengerät für die Unternehmens-IT vergleichen. Eine Software wertet unzählige Daten, Zahlen und Tabellen eines Unternehmens aus. Hinter diesen Daten sind zumeist Zeitangaben hinterlegt. Daraus erstellt die Software das digitale Abbild eines Geschäftsprozesses, zum Beispiel des Vertriebs oder der Logistik. Anhand dieses digitalen Flussdiagramms lässt sich ablesen, wo es zu Engpässen, Abweichungen oder Verzögerungen kommt.

Das 2011 gegründete Celonis ist der am höchsten bewertete Anbieter solcher Software. Zuletzt bewerteten Investoren das Unternehmen mit 13 Milliarden Dollar. Jetzt entwickelt das Unternehmen sein Angebot weiter. Statt wie bisher nur einzelne Prozesse unter die Lupe zu nehmen ermöglicht „Process Sphere“ es, auf einen Blick verschiedene Geschäftsprozesse und ihre Wechselwirkungen aufeinander darzustellen.

Geschäftsprozesse „finden ja nicht in Silos statt“

Wenn sich aus Ineffizienzen im Einkauf beispielsweise auch Verzögerungen im Verkauf ergeben, ist das nun erkennbar, wirbt Ko-Chef und Ko-Gründer Alex Rinke im Gespräch mit der F.A.Z. „Verschiedene Geschäftsprozesse finden ja nicht in Silos statt.“ Nutzer können sich jetzt alle Unternehmensprozesse auf einmal visualisieren lassen und sich etwa anzeigen lassen, wie lange ein bestimmtes Produkt vom Einkauf bis zum Verkauf braucht – und wie es schneller geht. „Das ist wie Google Maps für Firmenprozesse“, sagt Rinke. „Da kann man sich auch die ganze Welt anschauen oder eben auf einzelne Städte oder Stadtteile zoomen.“

Will van der Aalst hält die Neuerung für den „größten Schritt im Process Mining seit Jahren“. Der niederländische Informatiker ist der Erfinder des Process Mining und legte bereits in den Neunzigern die theoretischen Grundlagen für die Technologie. Mittlerweile ist van der Aalst Chef-Wissenschaftler bei Celonis.

Mehr zum Thema 1/

Das Process Mining gilt in der Anwendung bislang als komplex und war eher IT-Spezialisten vorbehalten. Mit „Business Miner“, der zweiten vorgestellten Neuerung, will Celonis das ändern. „Wir wollten die Erkenntnisse aus unserer Software auch für ganz normale Mitarbeiter zugänglich machen“, sagt Rinke. Das funktioniert so: Mitarbeiter können in einer Maske Fragen zu Geschäftsprozessen stellen und erhalten auf einen Blick die Informationen, welche die Celonis-Software dazu hat. Einen Vorschlag, wie der betreffende Arbeitsschritt effizienter gestaltet werden könnte, liefert das Programm gleich mit. Hunderte Fragen stünden zur Auswahl, berichtet Rinke. Einige bezögen sich auf spezifische Prozesse, andere ließen sich auf jeden Prozess anwenden. Angedockt an „Business Miner“ ist zudem eine Art Bürochat, mit dem Nutzer Ineffizienzen mit Kollegen teilen oder Kommentare hinterlassen können.

Mit den Neuerungen will Celonis noch stärker wachsen. Process Mining gilt als antizyklisches Geschäft, weil Unternehmen gerade in Krisenmonaten ihre Kosten senken wollen. An Krisen mangelt es angesichts von Inflation und explodierenden Energiepreisen aktuell nun wirklich nicht – den Umsatz von Celonis dürfte das weiter ankurbeln.