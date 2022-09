Pro-Optik-Chef Siebenhandl : Draufgänger

Er ist ein Draufgänger. Während sich manche Wirtschaftsbosse fast verkrampft zurückhalten, wenn sie mit der Presse sprechen, ist Micha Siebenhandl kaum zu bremsen. Zwischendurch wirkt er fast überdreht. Er zeigt seine Tattoos an den Oberarmen und auf dem Oberkörper, dort, wo er sie verstecken kann, wenn er mit Bankern redet: Die Namen seiner drei Söhne, ein kleiner schwarzer Punkt am Finger, der ihn daran erinnern soll, dass er nicht weiß, was sein Gegenüber gerade durchmacht, ein lateinischer Sinnspruch. Und vor allem: überall Viktoria, der Name seiner zweiten Frau. Die erste war Rennfahrerin, erzählt er, und ist vor einigen Jahren an einem Hirntumor gestorben.

Siebenhandl arbeitet für eine Heuschrecke, so jedenfalls hat der SPD-Politiker Franz Müntefering die Private-Equity-Branche einst beschimpft. Der Manager leitet Pro Optik, Deutschlands drittgrößte Optikerkette nach Apollo und Fielmann, die der Münchner Beteiligungsgesellschaft Paragon Partners ge­hört. Zum unmöglichsten Zeitpunkt, im März 2020, hat er angefangen hier im beschaulichen Wendlingen südwestlich von Stuttgart.