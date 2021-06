Privatkundenchef Deutsche Bank : Der Verkäufer aus Hameln

Aktualisiert am

Von Fußballsponsoring hält Lars Stoy wenig. Der neue Leiter des Privatkundengeschäfts der Deutschen Bank in Deutschland gilt als Freund des Messens und Wiegens. Wenn Stoy Geld investiert, will er hinterher wissen: Was hat es gebracht? Doch wie viele neue Kunden wie viel neues Geschäft aufgrund von Trikotwerbung gemacht haben, ist nur schwer nachvollziehbar. Das ist mit den negativen Zinsen der Europäischen Zentralbank anders. Sie kosten allein die Privatkundensparte und das Treasury der Deutschen Bank jährlich rund 650 Millionen Euro.

Bankchef Sewing sprach indes auf der Hauptversammlung gerade davon, dass dieser Gegenwind der negativen Zinsen nachlasse – weil die Deutsche Bank gegensteuert: mit Strafzinsen für immer mehr Konten, mit denen sie Neukunden abschrecken will. Und auch den Bestandskunden sucht Stoy mit seinem Vertriebsteam Wertpapiere schmackhaft zu machen, damit sich die Guthaben auf den Konten reduzieren und die Bank von den Wertpapiererträgen profitiert. Stoy hat es genau im Blick: Etwa die Hälfte der Kosten durch die negativen Zinsen hat die Deutsche Bank so 2020 im Privatkundengeschäft wieder hereingeholt. 2021 soll es noch mehr werden. Auch wenn die EZB mit günstigen LTRO-Krediten (sogenannten Long-Term Refinancing Operations) den Geschäftsbanken inzwischen hilft, kennt Stoy kein Pardon. Auch Bestandskunden mit mehr als 100.000 Euro auf dem Konto werden bei Deutscher Bank und Postbank spätestens 2022 „Strafzinsen“ zahlen müssen.