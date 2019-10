Post-Chef im Interview : „Online-Handel ist gut fürs Klima“

Herr Appel, wird die Post in zehn Jahren noch Briefe austragen?

Auf jeden Fall. Auch in zehn Jahren werden noch Briefe geschrieben werden, also werden wir sie auch austragen.

Aber nicht mehr jeden Tag, wenn das Aufkommen weiter so sinkt?

In der Tat sinken unsere Briefmengen jährlich um zwei bis drei Prozent. Darüber hinaus wünschen sich manche Kunden eine Zustellung an weniger Tagen oder sogar gebündelt an nur einem einzelnen Tag. Deshalb teilen wir die Auffassung des Wirtschaftsministeriums und begrüßen eine Reform des Postgesetzes. Momentan haben wir in Deutschland die Pflicht, an sechs Tagen zuzustellen, in Europa sind es sonst nur fünf Tage.