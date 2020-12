Post-Chef Appel : „Im Sommer haben wir unser Leben zurück“

Aktualisiert am

Post-Chef Frank Appel spricht im Interview über Rekordgewinne in der Krise, die Vorzüge der Globalisierung und die neue Liebe der Manager zu den Grünen.

Herr Appel, sind Sie froh, dass dieses elende Pandemiejahr 2020 überstanden ist?

So düster sehe ich die Lage nicht. Beim Blick aufs nächste Jahr bin ich sogar ziemlich optimistisch – nicht zuletzt dank der Impfstoffzulassungen, die wir auf den letzten Metern des Jahres noch sehen. Das stimmt mich zuversichtlich.

Und wenn es nicht so klappt mit dem Impfen, wie wir alle hoffen?

Als Chemiker und Neurobiologe bin ich überzeugt, dass wir das Virus im nächsten Jahr in den Griff bekommen werden, entweder über das Impfen oder über Medikamente, die Krankheitssymptome bekämpfen. Meine Hoffnung, aber auch meine Erwartung lautet: Im Sommer 2021 werden wir unser normales Leben weitgehend zurückhaben.

Erst mal stecken wir im harten Lockdown. Wie lange kann die Wirtschaft das durchhalten?

Das ist sogar für Ökonomen schwer einzuschätzen. Unser Unternehmen und die Logistik insgesamt werden momentan mehr denn je gebraucht, zum Beispiel für die weltweite Impfstoffverteilung. Kritisch ist die Lage natürlich für den Einzelhandel, die Gastronomie, die Veranstaltungsindustrie und Fluggesellschaften sowie den Tourismus.

Der Kurs Ihrer Aktie hat sich seit dem Tief im März schon wieder verdoppelt: Ist das normal?

Das ist sehr rational. Wir haben gezeigt, wie robust wir sind und dass wir extrem wichtig sind für den Handel, für die globalen Warenströme. Und da hat sich die Lage aufgehellt: Der Internethandel wächst enorm. Immer mehr Menschen bestellen online. Der Umsatz mit Geschäftskunden hat auch schon wieder kräftig zugenommen. Außerdem profitieren wir von unserer eigenen Flugzeugflotte. Denn seit Jahresbeginn sehen wir eine enorme Verknappung der Kapazitäten in der Luftfracht, weil die Passagiermaschinen, die sonst Fracht im Bauch transportieren, am Boden bleiben. Wir sind zuversichtlich, 2020 mit einem Rekordgewinn abzuschließen. Das rechtfertigt auch ein Rekordhoch an der Börse.

Mit anderen Worten: Sie sind ein Krisengewinner.

Nein. So würde ich das nicht sagen.

Warum nicht?

Im Briefgeschäft leiden auch wir unter der Pandemie, da ist das Aufkommen deutlich zurückgegangen. Ebenso haben wir in manchen Bereichen die niedrigere Aktivität unserer Geschäftskunden gemerkt.

Dafür wurden vor Weihnachten so viele Pakete verschickt wie nie.

Das stimmt, an Weihnachten und auch 2020 insgesamt. Wir gehen davon aus, in diesem Jahr 1,8 Milliarden Pakete in Deutschland transportiert zu haben.

Deswegen kam auch nicht alles pünktlich an.

Bei 11 Millionen Sendungen am Tag kann auch mal eine zu spät kommen, wenngleich das natürlich eine zu viel ist. Ich bin stolz darauf, wie unsere Mannschaft ihr Bestes gegeben hat, noch dazu unter diesen herausfordernden Bedingungen. Und zwar nicht nur in den Wochen vor Weihnachten, sondern das ganze Jahr.

Wie viel zusätzliches Personal hatten Sie dafür eingestellt?

Wir hatten für das Weihnachtsgeschäft allein in Deutschland 10.000 zusätzliche Mitarbeiter rekrutiert. Darüber hinaus haben wir im Jahresverlauf 4000 Mitarbeiter fest eingestellt.

Angeblich haben Sie für das Weihnachtsgeschäft jeden angeheuert, der einigermaßen geradeaus laufen konnte, erzählte uns ein Briefträger.