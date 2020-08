Familienunternehmen Jako : Dieser Hersteller stattet 100.000 Vereine in mehr als 50 Ländern aus

Die Jako AG ist weithin bekannt. Sie rüstet Pokalfinalisten, Champions-League-Sieger und deutsche Meister aus; das Unternehmen aus Baden-Württemberg gehört zu den führenden Teamsport-Ausrüstern. Nach Angaben des Gründers und Vorstandsvorsitzenden Rudi Sprügel ist der Umsatz in den vergangenen Jahren konstant gewachsen, 2018 habe er bei 100 Millionen Euro gelegen und 2019 bei 112 Millionen Euro. Im laufenden Jahr macht jedoch die Corona-Krise dem Unternehmen zu schaffen; wegen des Virus war der Teamsport eine Zeitlang verboten.

Langfristig habe Jako trotz abnehmender Vereinszahlen und weniger Mannschaften immer mehr Vereine ausgestattet, von der Kreisklasse bis hin zur Champions League, berichtet die Teamleiterin Marketing, Selina Mühleck. Nach Angaben des Deutschen Fußball-Bunds ist seit dem Jahr 2000 die Zahl der Fußballmannschaften um rund 23.000 gesunken.

Sprügel gründete 1989 die Jako Sportartikelvertriebs GmbH, um eine Marktlücke im Sportfachhandel zu schließen. Er arbeitete als Kaufmann im Sportfachhandel und bemerkte, dass Amateurvereine sehr lange auf Ausrüstung warten mussten. „Seit 1986 hatte man den Eindruck, dass sich die Großen, also Adidas und Puma, nicht mehr so stark wie zuvor für den Teamsport interessierten“, erklärt Sprügel.

Zwischen Jagst und Kocher

Das Ziel des neugegründeten Unternehmens war, alle Vereine zwischen den regionalen Flüssen Jagst und Kocher, also in der Region Hohenlohe, auszurüsten. Aus den Anfangsbuchstaben der Flüsse entstand der Name Jako.

Gegründet wurde das Unternehmen in der Garage von Sprügels Bruder in Stachenhausen in Baden-Württemberg. „In den ersten Jahren wurden alle Erwartungen übertroffen“, sagt Mühleck. 1992 zog man nach Hollenbach um; dort ist noch heute der Firmensitz. Inzwischen sind auch die Töchter des Gründers im Unternehmen tätig. Nadine Sprügel wird zum Ende dieses Jahres ihren Vater als Vorstandsvorsitzenden ablösen. Jako beschäftigt 270 Mitarbeiter. Beim Umzug nach Hollenbach waren es erst fünf gewesen.

Jako ist eine feste Größe in den Sportarten Fußball, Handball und Volleyball, aber unter anderem auch im Fitness-Bereich. Das Ziel, Vereine auszurüsten, sei zum Erfolgskonzept des Unternehmens geworden.

Produktion in Asien

Jako exportiert in 55 Länder. Darunter sind europäische Länder wie Polen, Italien und Russland, aber auch die Golfstaaten und Australien. In Deutschland, Österreich und der Schweiz beliefert man 2500 Händler. Im Ausland arbeitet man mit Handelspartnern zusammen, die teilweise exklusive Vertriebsrechte in ihrem Land haben. Sie vertreiben die Produkte an die lokalen Händler und Vereine weiter.

Die Produktion findet meistens in Asien statt. Die Produkte entstehen allerdings am Hauptsitz. Dort erarbeiten Entwickler und Designer neue Kleidungsstücke. Dabei sind neben Design und Materialien auch die Farbkombinationen und Größen von zentraler Bedeutung.

Die Ideen für neue Produkte kommen von den Mitarbeitern, die selbst sportlich aktiv sind, und den Bundesliga-Vereinen, mit denen zusammengearbeitet wird. Die Partner von Jako können ihre Artikel auch selbst gestalten. Diese Sonderproduktionen sind erst ab größeren Stückzahlen möglich.