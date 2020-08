Biontech-Gründer aus Mainz : Die Impfstoff-Entwickler von der Goldgrube

Wer in Mainz unterwegs ist, hat wohl gute Chancen Ugur Sahin und seine Frau Özlem Türeci auf dem Fahrrad zu sehen. Die beiden radeln schließlich zur Arbeit an der Goldgrube, so die bezeichnende Anschrift, an der das von Wissenschaftler Sahin im Jahr 2008 gemeinsam mit seiner Ehefrau und dem Krebsspezialisten Christoph Huber gegründete Biotechnologieunternehmen Biontech seinen Geschäftssitz hat. Gegenwärtig dürfte das dynamische Ehepaar dort noch mehr Zeit verbringen als vorher schon.

Ilka Kopplin Redakteurin in der Wirtschaft. F.A.Z.

Schließlich hat sich in den vergangenen Monaten vieles verändert: Seitdem das seit vergangenem Jahr an der Nasdaq notierte Unternehmen im März angekündigt hat, ebenfalls an einem Vakzin gegen das Coronavirus zu arbeiten, ging es Schlag auf Schlag. Ende April folgte hierzulande der Start der ersten klinischen Studie, wenig später auch in Amerika. Erste Daten wurden im Sommer ausgewertet, Ende Juli folgte der Start einer großen klinischen Studie mit bis zu 30.000 Probanden, im Oktober sollen erste Ergebnisse präsentiert werden, sagte Vorstandschef Sahin am Dienstag mit Vorlage der Quartalsergebnisse. „Im zweiten Quartal haben wir bedeutende Fortschritte hin zu unserem Ziel gemacht, unsere Onkologieprogramme weiterzuentwickeln und einen möglichen COVID-19-Impfstoff so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen“, sagte er.