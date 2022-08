Elektrofahrräder : Porsche will eigene E-Bike-Antriebe entwickeln

Der Sportwagenbauer Porsche will künftig eigene Antriebssysteme für E-Bikes entwickeln und diese in eigenen Fahrrädern einsetzen. Wie das Unternehmen mit Sitz in Stuttgart am Montag mitteilte, seien dafür zwei Gemeinschaftsunternehmen mit der niederländischen Gesellschaft Ponooc Investment gegründet worden.

Die Porsche eBike Performance GmbH mit Sitz in Ottobrunn (Kreis München) solle demnach elektrische Antriebssysteme für Fahrräder entwickeln. Dazu zählten Motoren, Batterien und die notwendige Software-Architektur für Konnektivitätslösungen, hieß es laut Mitteilung. Die P2 eBike GmbH mit Sitz in Stuttgart wolle diese Antriebssysteme einsetzen, um ab Mitte des Jahrzehnts eine neue Generation von Porsche-E-Bikes auf den Markt zu bringen.

Zur Höhe der geplanten Investitionen wollte sich ein Sprecher auf Anfrage nicht äußern. Im Rahmen einer Kooperation mit dem Fahrradhersteller Rotwild hat Porsche bisher zwei E-Bikes im Programm.

Der Börsenkandidat Porsche hatte im ersten Halbjahr das operative Ergebnis fast um ein Viertel auf 3,48 Milliarden Euro gesteigert. Bei 8,5 Prozent Umsatzwachstum sei die Rendite gegenüber dem Vorjahreszeitraum um zweieinhalb Prozentpunkte auf 19,4 Prozent gestiegen, teilte Porsche vergangene Woche mit. Das gehe vor allem auf einen starken Produktmix, Währungseffekte und andere Geschäftsfelder zurück. Denn die Stuttgarter Sportwagenschmiede verkaufte zugleich mit knapp 146.000 Fahrzeugen von Januar bis Juni fünf Prozent weniger als vor Jahresfrist. Im Gesamtjahr strebe Porsche trotz Chipmangels und gestiegener Rohstoff- und Energiepreise eine Rendite zwischen 17 und 18 Prozent an, langfristig von mehr als 20 Prozent.

Von der Volkswagen-Tochter soll im vierten Quartal ein Anteil von 12,5 Prozent an die Börse gebracht werden. Porsche-Chef Oliver Blume wird im September Nachfolger von VW-Konzernchef Herbert Diess, soll Porsche aber zugleich weiter führen. Wegen möglicher Interessenkonflikte der beiden Posten machten sich zuletzt Bedenken breit, ob der Börsengang stattfindet und die versprochenen Vorteile bringt.