Rückschlag für Transformation : Porsche verkauft viel weniger Elektroautos

Porsche ist in seiner Elektrotransformation im vergangenen Jahr deutlich zurückgefallen. Während andere Hersteller wie Mercedes und BMW ihre Elektroverkäufe mehr als verdoppelten, verzeichnete der Stuttgarter Sportwagen- und SUV-Hersteller einen deutlichen Rückgang, wie das Unternehmen am Donnerstagmorgen mitteilte. Porsche verkaufte sein bisher einziges Elektroauto, den Sportwagen Taycan, im vergangenen Jahr lediglich knapp 35.000 Mal, ein Rückgang um 16 Prozent.

Gustav Theile Wirtschaftskorrespondent in Stuttgart. Folgen Ich folge



Porsche begründet den Rückschlag mit „Engpässen in den Lieferketten und einer eingeschränkten Teileverfügbarkeit“. Beides treffe den Taycan „in besonderem Maße“. In der Vergangenheit hieß es zudem, die Nachfrage sei ungebrochen hoch. Warum genau diese Teileverfügbarkeit ausgerechnet den Porsche Taycan trifft, während andere Autohersteller ihre Elektroverkäufe deutlich steigern und auch bei Porsche der Verkauf von Verbrennermodellen nicht stockt, erklärten die Stuttgarter nicht.

Bis zum Jahr 2030 sollen vier von fünf ausgelieferten Porsches vollelektrisch sein. Von diesem Ziel hat sich der Konzern im vergangenen Jahr wieder weiter entfernt. Im Jahr 2021 machte der Taycan knapp 14 Prozent des Absatzes aus, im vergangenen Jahr nur noch gut 11 Prozent. Damit liegt der Elektroautoanteil von Porsche jedoch noch immer vor dem von Mercedes und BMW.

Mehrheitlich SUV-Modelle

Insgesamt verkaufte Porsche im vergangenen Jahr so viele Autos wie noch nie. Den Rekordwert aus dem Jahr 2021, als der Konzern erstmals mehr als 300.000 Autos verkauft hatte, steigerte das Unternehmen um etwa als 3 Prozent. Insgesamt wurden knapp 310.000 Fahrzeuge verkauft. Besonders beliebt sind weiterhin die SUV-Modelle: Den Cayenne lieferte Porsche mehr als 95.000 Mal aus, den Macan mehr als 86.000 Mal. Im Jahr 2021 hatte der Macan den Cayenne noch übertroffen. Die beiden besonders großen Modelle stehen damit für knapp 60 Prozent der Verkäufe.

In China gaben die Verkäufe um 2 Prozent nach, Porsche lieferte in der Volksrepublik insgesamt gut 93.000 Fahrzeuge aus. Grund dafür waren laut Konzern die Covid-Maßnahmen. In Deutschland und Europa verzeichnete Porsche jeweils ein leichtes Plus, in den USA blieb die Zahl fast gleich. In allen anderen Ländern, wozu etwa auch der arabische Raum zählt, wurden gut ein Achtel mehr Fahrzeuge verkauft.

Mehr zum Thema 1/

Der Börsengang im September und die spätere Aufnahme in den Dax bestimmten das vergangene Jahr für Porsche. Das Unternehmen gilt nach Börsenwert inzwischen als der wertvollste Autohersteller Europas. Weltweit liegt das Unternehmen, das weiterhin mehrheitlich zum Volkswagenkonzern gehört, je nach Ranking auf Rang 3 oder 4.