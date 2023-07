Der Sportwagenhersteller Porsche treibt den Aufbau einer eigenen Produktion von Batteriezellen voran. Nachdem vor zwei Jahren der Startschuss für eine Pilotanlage in der Nähe von Reutlingen in Baden-Württemberg gefallen war, geht es als nächstes um eine Produktionskapazität bis zu 20 Gigawattstunden – genug für 150.000 bis 200.000 E-Autos im Jahr. Der Standort steht noch nicht fest. Es werde auf einen „Beauty Contest“ zwischen Europa, den USA, vielleicht auch Kanada hinauslaufen, sagt Finanzchef Lutz Meschke. Es geht um Subventionen, aber auch Energiepreise, Bürokratie und andere Standortfaktoren.

Mit den Plänen baut der Sportwagenhersteller aus Stuttgart eine eigene Struktur neben dem Mutterkonzern VW auf, der mit seiner Tochtergesellschaft Powerco rund um die Welt Fabriken für Batteriezellen plant. Für seine teuren Premiumwagen setzt Porsche auf eine Hochleistungszelle, die dank besonderer Bauart eine höhere Energiedichte und schnelleres Laden verspricht.

Zwei bis drei Milliarden Euro koste eine Fabrik mit der angepeilten Kapazität, rechnete Meschke am Mittwoch in einem Call zu den Halbjahreszahlen vor. Die Porsche-eigene Batteriegesellschaft Cellforce suche Investoren, die sich am Aufbau beteiligten. Noch im Laufe dieses Jahres könnten weitere Details folgen. Für die Pilotanlage hatte Porsche zunächst mit dem Partner Customcells zusammengearbeitet, die Anteile am Gemeinschaftsunternehmen aber kürzlich komplett übernommen.

3,9 Milliarden Euro Gewinn

Wenn der Strompreis um nur einen Cent niedriger sei, bedeute das für die energieintensive Zellproduktion geringere Kosten von 100 Millionen Euro im Jahr, rechnet Meschke vor. Mit seinen hohen Energiepreisen sei Deutschland im Nachteil gegenüber Ländern wie Amerika. Dort locken überdies hohe Fördermittel durch das Subventionsprogramm „Inflation Reduction Act“. Auch VW hat davon schon profitiert.

Porsche will bis Ende des Jahrzehnts mehr als 80 Prozent seiner Fahrzeuge mit vollelektrischem Antrieb ausliefern, auch wenn die Produktion des bislang einzigen reinen E-Modells hakt. Wegen Lieferkettenproblemen sackte die Produktion des Taycan um knapp 5 Prozent auf 17.991 Stück weiter ab. Damit stand das Modell für 11 Prozent der Auslieferungen, im Gesamtjahr peilt Porsche 12 bis 14 Prozent an.

Dank unverändert hoher Rendite von Verbrennern wie dem Bestseller Macan oder dem Klassiker 911 stieg der Gewinn von Porsche trotzdem um knapp 11 Prozent auf 3,9 Milliarden Euro, die Umsatzrendite erreichte knapp 19 Prozent. Die Aktie gab bis zum Mittag um um 2 Prozent auf 109 Euro nach.