Taycan : Porsche startet mit 761 PS ins Elektrozeitalter

Porsche hat ab heute einen vollelektrischen Sportwagen im Angebot. Dass der Flitzer „Taycan“ heißen wird, ist schon seit gut einem Jahr bekannt, seither haben zigtausende potentielle Kunden ihr Interesse mit einer Anzahlung von 2500 Euro unterfüttert, aber jetzt erst hat Porsche die Details zu diesem Auto offenbart, bei der Weltpremiere, die auf drei Kontinenten gleichzeitig gefeiert wurde.

Tatsächlich startet Porsche gleich mit zwei Varianten in das Elektrozeitalter. Der Taycan Turbo kommt auf bis zu 500 KW (680 PS) Leistung; der Taycan Turbo S bringt es sogar auf bis zu 560 KW (761 PS) und kann aus dem Stand in 2,8 Sekunden auf Tempo hundert kommen, in 9,8 Sekunden sogar auf Tempo 200. Auch über längere Strecken soll das Elektroauto mit 260 Kilometer pro Stunde fahren können. Wenn dann die Batterie schwächelt, verspricht Porsche wiederum ein beachtliches Tempo beim Laden. In gut fünf Minuten sei Strom für bis zu 100 Kilometer Reichweite nachgeladen, auf 80 Prozent Batterieladung kommt man in 22,5 Minuten, verspricht Porsche – Idealbedingungen und entsprechende Schnellladesäulen vorausgesetzt natürlich. An der Steckdose zuhause dauert es auch für einen Taycan ewig, bis die Batterie voll ist. Der Luxus hat freilich seinen Preis. Den Taycan Turbo gibt es in Deutschland ab 152.136 Euro (einschließlich Mehrwertsteuer), für den Taycan Turbo S muss man mindestens 185.456 Euro bezahlen. Ausgeliefert werden die ersten Taycan in Nordamerika noch Ende dieses Jahres, in Deutschland muss man bis Anfang 2020 warten.

„Dieser Tag markiert den Beginn einer neuen Ära“, sagte Oliver Blume, Vorstandschef der Porsche AG, bei der Weltpremiere in Neuhardenberg bei Berlin: „Der Taycan schreibt die Erfolgsstory unserer Marke fort – einer Marke, die seit mehr als 70 Jahren fasziniert und Menschen auf der ganzen Welt begeistert.“

Auch die bestehenden Baureihen werden noch elektrifiziert

Der Taycan ist mehr als nur ein neues Elektroauto. Für Porsche ist das Auto der Beginn eines Großversuchs: Wird es gelingen den außergewöhnlichen Ruf des Sportwagenbauers in das Zeitalter der Elektromobilität zu retten? Schon früh war klar, dass Porsche nicht irgendwie eine Batterie in ein vorhandenes Modell einbaut, sondern dass alles anders wird mit dem Taycan, Design, Technik, Geschäftsmodell. Wie bei anderen Baureihen wird es Derivate geben, als erstes einen Cross Turismo, der mehr Raum für Gepäck und Passagiere bieten soll. Gleichzeitig werden dann doch die bestehenden Baureihen elektrifiziert, als erstes der Macan, also die kleinere der beiden SUV-Reihen von Porsche. Die Strategie des Stuttgarter Unternehmens sieht vor, dass bis Mitte der 20er Jahre die Hälfte der Produktpalette elektrisch oder teilelektrisch als Plug-in-Hybrid verkauft wird.

Allein bis zum Jahr 2022 hat Porsche Investitionen von mehr als 6 Milliarden Euro in die Entwicklung und die Infrastruktur für die E-Mobilität eingeplant. Schon der Ausbau des Stammwerks in Stuttgart-Zuffenhausen mit Montage, Karrosseriebau, Lackiererei und Komponentenfertigung kostet rund 700 Millionen Euro. Auch weil der Platz knapp ist, verzichtet Porsche auf die klassischen Förderbänder in der mehrstöckigen Fabrik, sondern hat ein fahrerloses Transportsystem installiert, das zeigt, was Industrie 4.0 bedeutet. Während die ganze Branche davon spricht, dass Elektroautos wegen ihrer vergleichsweise geringen Komplexität zu Überkapazitäten führen dürften, schafft Porsche 1500 zusätzliche Stellen. Allein die Schulung der neuen Mitarbeiter hat sich Porsche einen zweistelligen Millionenbetrag kosten lassen – unter anderem weil für die Arbeit mit der von Porsche verwendeten Hochvolttechnik besondere Anforderungen gelten.

Dass die Produktion des Elektroautos nicht irgendwo weitab auf der grünen Wiese angesiedelt wurde und auch nicht mit einem Stellenabbau einhergeht, hat die Belegschaft mit zu verantworten. Der entsprechende Beschäftigungspakt regelt unter anderem eine um eine Stunde höhere Wochenarbeitszeit und die Einzahlung eines Teils der Tariferhöhung in einen Fonds. Außerdem gibt es ein 6-Milliarden-Euro-schweres „Ergebnisprogramm“, das bis zum Jahr 2025 die Effizenz verbessern und neue Geschäftsmöglichkeiten erarbeiten soll.

Vieles deutet darauf hin, dass die Pläne von Porsche aufgehen und der Taycan das Symbol der neuen Ära ist. Nicht nur weil der Testfahrer Lars Kern mit einem Vorserienmodells des Taycan am vergangenen Wochenende mit 7 Minuten und 42 Sekunden einen neuen Rekord auf der Nordschleife des Nürburgrings aufstellte. Die Kundschaft steht offenbar schon Schlange. Rund 30.000 Menschen haben schon ihr Interesse an einem Taycan mit einer Anzahlung von 2500 Euro unterfüttert, berichtete jüngst Produktionsvorstand Albrecht Reimold. Zum Vergleich: vom Sportwagenklassiker 911 hat Porsche im vorigen Jahr rund 35.000 Stück verkauft. Und für den Taycan hat Porsche mit einer Jahresproduktion von 20.000 Stück geplant. „Ich bin überzeugt: Der Taycan wird die Herzen der Porsche-Kunden im Sturm erobern“, sagte Stefan Weckbach, der Leiter des Elektroauto-Projekts, bei der Weltpremiere, und fügte den Grund für seine Überzeugung an: „Es ist gelungen, die Elektromobilität mit Emotionen aufzuladen, ihr eine Seele zu geben.“

Die Weltpremiere des Taycan feierte Porsche auf drei Kontinenten gleichzeitig, dort, wo die wichtigsten Kunden zuhause sind, und zwar an Orten, die für alternative Energiegewinnung stehen. Der Windpark auf der Insel Pingtan biltete in China den Hintergrund, die Niagarafälle in Nordamerika und der Solarpark in Neuhardenberg bei Berlin boten die Kulisse für die simultane Präsentation des Elektro-Autos. Mit Strom aus solchen Energiequellen, so soll signalisiert werden, fährt ein Porsche Taycan emissionsfrei. Auch die Produktion des Autos in Stuttgart-Zuffenhausen, so betonte Produktionsvorstand Reimold, sei von Beginn an emissionsfrei.