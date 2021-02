Oliver Blume im Gespräch : Porsche-Chef: VW muss produktiver werden

Aktualisiert am

Der Abstand zu Herstellern in Europa und Asien hat sich schon verringert. Doch das reicht nicht, sagt der Porsche-Chef.

Der Volkswagen-Konzern mag sich mit Toyota jedes Jahr um den Titel „absatzstärkster Autokonzern der Welt“ streiten – was die Produktivität in den rund 120 Werken rund um die Welt angeht, liegt er derzeit nicht vorn. Das gesteht auch Porsche-Chef Oliver Blume ein, der seit rund drei Jahren im Konzernvorstand von VW die Produktion verantwortet. Derzeit seien koreanische oder französische Wettbewerber in Sachen Produktivität führend, sagt Blume im Gespräch mit der F.A.Z. – freilich ohne Namen wie Hyundai aus Korea oder den französischen PSA-Konzern konkret zu nennen, der zuletzt mit Fiat-Chrysler zu Stellantis fusioniert ist.

Allerdings hole Volkswagen auf und sei zuletzt messbar vorangekommen, sagt Blume. „Wir haben die Leistungskraft unserer Werke im Volkswagen-Konzern deutlich verbessert und die Performance der Produktivität seit 2018 um rund 20 Prozent gesteigert.“

Obwohl sich auch die Ausstattung der Autos vergrößert habe und der Trend weiter zu größeren Fahrzeugen wie den sportlichen Geländewagen (SUV) gehe, sei die durchschnittlich erforderliche Fertigungszeit je Fahrzeug reduziert worden. Der Volkswagen-Konzern habe sich 2018, also im Jahr von Blumes Eintritt in den VW-Vorstand, vorgenommen, den Abstand in der Produktivität zu einem ebenfalls ungenannten Kernwettbewerber bis zum Jahr 2025 aufzuholen.

„Tolle Mannschaftsleistung“

„Durch gute Fortschritte in den letzten drei Jahren ist die Lücke bereits jetzt nahezu geschlossen. Der Abstand liegt per 2020 unter 10 Prozent“, sagt der Manager. Jetzt gehe es darum, einen neuen Zielmaßstab für VW zu formulieren. „Die Produktion muss ein Wettbewerbsvorteil für den Volkswagen-Konzern sein.“ Auch dank einer „tollen Mannschaftsleistung“ komme das Unternehmen gut voran.