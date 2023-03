Pornhub gehört nicht nur zu den populärsten Pornoangeboten im Internet. Die Plattform ist eine der am meisten besuchten Internetseiten überhaupt. Nach Angaben der Marktforschungsgruppe Similarweb stand sie zuletzt global auf Rang 12, direkt vor dem Onlinehändler Amazon. Nicht ganz überraschend angesichts der Materie, fand sich Pornhub seit seiner Gründung 2007 aber auch regelmäßig inmitten von Kontroversen wieder. Der Seite wurde vorgeworfen, Videos zu verbreiten, die Vergewaltigungen und Missbrauch von Minderjährigen zeigen. Nach einem entsprechenden Enthüllungsbericht im Jahr 2020 entzogen die Kreditkartenunternehmen Mastercard und Visa der Seite zwischenzeitlich ihre Bezahldienstleistungen.

Pornhub hat im Zuge dessen Millionen Videos von seiner Seite entfernt und lässt Inhalte nur noch von verifizierten Nutzern hochladen. Noch im vergangenen Jahr gab es einen weiteren kritischen Bericht über unzulängliche Moderation von Inhalten auf Pornhub, kurz danach traten der Vorstandschef und ein weiterer Topmanager der Muttergesellschaft Mindgeek zurück. In dieser Woche kam eine Dokumentation auf dem Streamingdienst Netflix heraus, die sich um Pornhub dreht.

Jetzt haben Pornhub und sein Mutterkonzern einen neuen Eigentümer, und es ist eine bemerkenswerte Kombination. Der Käufer ist ein neuer Finanzinvestor aus Kanada, der sich „Ethical Capital Partners“ (ECP) nennt. Er beschreibt seinen Ansatz als „Ethics-first“ und sagt, er suche nach Investitionsobjekten „in Industrien, die Führung mit hohen ethischen Prinzipien erfordern“. ECP wolle sich bei Unternehmen mit einem Schwerpunkt auf Technologie engagieren, die „hohe rechtliche und regulatorische Komplexität“ haben und bei denen Transparenz und Verantwortlichkeit eine große Rolle spielen. Auf der Internetseite heißt es: „Wo Andere Komplexität sehen, sehen wir Chancen.“

Mindgeek ist nun die erste Investition von ECP, ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Das Unternehmen hat seinen juristischen Sitz in Luxemburg, führt aber sein Geschäft in erster Linie von Kanada aus. Zu ihm gehören neben Pornhub noch einige andere Pornoseiten wie Youporn und Men.com. Derek Ogden, ein Partner bei ECP, der früher für die kanadische Polizei gearbeitet hat, sagte in einer Mitteilung, Mindgeek arbeite nach Einschätzung der Beteiligungsgesellschaft „legal und verantwortungsbewusst“. ECP sei sich aber bewusst, dass es nicht reiche, sich an regulatorische Anforderungen zu halten, und Mindgeek eine „sichtbarere Führungsrolle“ in der Industrie einnehmen müsse. In der Mitteilung heißt es weiter, Mindgeek solle „führend im Kampf gegen illegale Onlineinhalte“ werden. ECP weist auch auf Sicherheitspraktiken von Mindgeek hin, wozu neben der Verifizierung von Nutzern gehöre, dass alle hochgeladenen Inhalte von menschlichen Moderatoren geprüft würden.