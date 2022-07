Politischer Druck : Tiktoks Atempause in den USA ist vorbei

Der Abschied von Donald Trump aus dem Weißen Haus hatte Tiktok eine zwischenzeitliche Atempause verschafft. Der frühere amerikanische Präsident verfolgte einen aggressiven Kurs ge­gen die beliebte Smartphone-App, mal wollte er sie in den USA verbieten, mal wollte er ihren Verkauf erzwingen. Diese Bedrohungen sind nach dem Regierungswechsel im vergangenen Jahr zunächst etwas in den Hintergrund gerückt. Aber der Argwohn gegenüber der App, die zum chinesischen Bytedance -Konzern gehört, ist geblieben. Und jetzt erhöht sich der Druck aus der amerikanischen Politik wieder deutlich.

Roland Lindner Wirtschaftskorrespondent in New York. Folgen Ich folge



In dieser Woche forderten zwei US-Senatoren die Verbraucherschutzbehörde FTC in einem Brief auf, Ermittlungen rund um Datensicherheit auf Tiktok zu starten. Dies kam nur wenige Tage, nachdem ein Vertreter des Führungsgremiums der Telekommunikationsbehörde FCC an die Vorstandschefs von Apple und Google appellierte, Tiktok aus ihren App-Stores zu werfen. Der zunehmende politische Ge­genwind trifft die für Kurzvideos be­kannte App in einer Zeit, in der sie rasant wächst und für amerikanische Internet­giganten wie den Facebook-Mutterkonzern Meta oder Google zu einer immer größeren Bedrohung wird.