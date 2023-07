Massimo Andolina, President Europe Region beim Tabakkonzern Philip Morris International (PMI), gibt sich fast staatsmännisch: „Diese Investition ist ein starkes Signal des Vertrauens in die ukrainische Wirtschaft, in das ukrainische Volk und in die Zukunft der Ukraine“, antwortet er schriftlich auf die Frage, warum der Marlboro-Hersteller jetzt schon in der Ukraine investiert, obwohl das Land noch täglich russischen Angriffen ausgesetzt ist.

In der neuen, 30 Millionen Dollar teuren Fabrik sollen in der Nähe von Lemberg im Westen der Ukraine jährlich etwa 10 Milliarden Zigaretten produziert werden, was die Binnennachfrage vollständig decken soll. Den neuen Standort habe man gewählt, weil dort die Kämpfe und Bombardierungen seit Beginn der Invasion weniger intensiv gewesen seien und die Sicherheit der Mitarbeiter und ihrer Familien besser gewährleistet werden könne.

Lemberg liegt etwa 1000 Kilometer westlich vom alten Philip-Morris-Standort in Charkiw. Dort haben Raketen zwar nicht die Fertigungsanlage, aber das Verwaltungsgebäude schwer beschädigt. „Unsere Entscheidung, die Produktion in Charkiw seit dem ersten Tag der Invasion auszusetzen, ist aber auf unser Anliegen zurückzuführen, die Sicherheit unserer Mitarbeitenden vor Ort zu gewährleisten“, sagt Andolina. Er betont, wie sehr sich der Konzern darum bemüht habe, die Mitarbeiter bei der Umsiedlung in weniger vom russischen Angriffskrieg getroffene Gebiete und teilweise auch ins Ausland umzusiedeln.

Standort Polen ist keine Option

Die Option, die neue Fabrik wenige Kilometer weiter westlich in Polen und damit auf sicherem Terrain zu errichten, gab es für den Tabakkonzern aber nicht. „Unsere Entscheidung, in eine neue Produktionsstätte zu investieren, basiert auf dem Wunsch, die Produkte für die Ukraine in der Ukraine zu produzieren. Wir wollen ein Signal senden, indem wir in die Zukunft des Landes investieren“, sagt er und will es auch ausdrücklich als Signal an andere Unternehmen aus dem Ausland verstanden wissen.

Nun ist für den Zigarettenhersteller die Zeit in der Ukraine nicht reif, sondern überreif. Zwar wird auch in Kriegszeiten geraucht, allerdings kaufen die Ukrainer und Ukrainerinnen immer weniger Marken von Philip Morris, dem größten Zigarettenhersteller der Welt. Laut „Ukraine Business News“, einem vertrauenswürdigen Nachrichtenportal, ist der Marktanteil von PMI in dem Land auf 20 Prozent zurückgegangen. Vor dem russischen Angriff lag er noch bei 28,5 Prozent. Das lag auch daran, dass Hersteller, deren Produktionsstätten weiter entfernt von den am heftigsten umkämpften Gebieten lagen, zuverlässiger produzieren konnten, folgert das Nachrichtenportal.

Auf beiden Seiten der Front

Womöglich spielt aber auch eine Rolle, dass Marlboro-Zigaretten auf beiden Seiten der Front populär sind. Philip Morris versorgt nämlich auch Russland mit Zigaretten. Darauf angesprochen, betont Andolina wortreich das gesellschaftliche Engagement des Zigarettenherstellers für die Zivilbevölkerung und Flüchtlinge, bevor er knapp antwortet: „Ich bin mir bewusst, dass unser Engagement in der Ukraine aufgrund unserer Präsenz und unserer andauernden Aktivitäten in Russland infrage gestellt werden kann.“

PMI bewerte laufend die sich entwickelnde Situation in Russland, einschließlich der jüngsten regulatorischen Einschränkungen auf dem Markt. Diese brächten sehr komplexe Bedingungen und Auflagen mit sich, die für jede ­Veräußerungstransaktion erfüllt werden müssten, um von den Behörden ge­nehmigt zu werden. Ein Dilemma für europäische Konzerne, etwa den deutschen Handelskonzern Metro, die mit Freund und Feind Geschäfte machen.