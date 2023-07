Man stelle sich nur einmal vor, Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing und Commerzbank-Chef Manfred Knof würden sich halb öffentlich darum kabbeln, welches ihrer beiden Häuser der Unicredit die Hypovereinsbank abkaufen dürfte. Und währenddessen erstellten Fans der Deutschen Bank und der Commerzbank lustige Bilder und Videos, die die beiden als Ringer darstellen oder als Filmhelden, die einander bekriegen.

In der Bankenwelt eher schwer vorstellbar, in der Welt der Videospiele an der Tagesordnung. Der größte Personenkult herrscht vermutlich im Moment um Phil Spencer und Jim Ryan. Spencer ist der Kopf der Gaming-Sparte von Microsoft und verantwortlich für die Marke Xbox, Ryan verantwortet für Sony die Playstation. Beide sind in ihren Unternehmen eher Manager aus der zweiten Reihe; trotzdem zogen sie in den vergangenen Wochen große Aufmerksamkeit auf sich. Sie sind zwei Schlüsselfiguren im Streit um die Übernahme des Videospielherstellers Activision Blizzard durch Microsoft.