Pharmaforschung : Was hilft gegen Corona?

Wer arbeitet an Impfungen?

Der Verband der forschenden Arzneimittelhersteller (VfA) zählt derzeit rund 20Projekte für Impfstoffe von Unternehmen und Forschungsinstituten. Darunter sind bekanntere Namen aus der Pharmabranche, wie beispielsweise Sanofi Pasteur und die Johnson&Johnson-Tochtergesellschaft Janssen. Auch Biotechunternehmen wie Moderna und Curevac aus Tübingen sind dabei. Grundsätzlich geht die Forschung dabei in drei Richtungen: Genbasierte Impfstoffe versuchen den Körper dazu zu bringen, Virusproteine zu bilden, die dann später eine Immunabwehr auslösen. Solche Impfstoffe sind bislang noch nicht auf dem Markt, könnten jedoch womöglich recht schnell produziert werden. Lebendimpfstoffe nutzen harmlose Viren als Träger, die von den Forschern so ausgestattet werden, dass dem Immunsystem eine Infektion vorgetäuscht wird und so ein Immunschutz entsteht. So wurde beispielsweise ein Impfstoff gegen Ebola entwickelt. Die dritte Kategorie sind übliche Totimpfstoffe, wie beispielsweise gegen Tetanus.

Wie weit ist die Entwicklung?

Erste Studien mit Menschen sollen wohl im Sommer starten. So hat sich auch Klaus Cichutek geäußert, der Präsident des in Deutschland für die Zulassungen von Impfstoffen zuständigen Paul-Ehrlich-Instituts. Er wolle nicht ausschließen, dass dann schon 2021 größere klinische Prüfungen mit Tausenden oder gar Zehntausenden Probanden beginnen könnten, sagte er. Im Rahmen dessen könnten schon besonders gefährdete Personengruppen geschützt werden. Forscher können sich für die Entwicklung von Impfstoffen auch auf vorangegangene Wissenschaft stützen: Allein gegen das Sars-Virus gab es damals mehr als 20 Projekte, die allerdings nicht vollendet wurden. Wohl auch, weil das Virus wieder verschwand. Gegen Mers wurde in wenigen Projekten weiter geforscht, unter anderem am Deutschen Zentrum für Infektionsforschung (DZIF), das nun mit Partnern an Corona-Impfstoffen arbeitet.