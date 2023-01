F.A.Z. exklusiv : Der Fünf-Punkte-Plan gegen Arzneimittelknappheit

An einprägsamen Slogans lassen es viele Politiker nicht missen. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) gab vergangene Woche die Devise aus: „Salben statt Sorgen, Fiebersaft statt Mangelwirtschaft.“ Und während andere zur Problemlösung erst einen Arbeitskreis einrichten, setzt Rhein organisatorisch gleich drei Ebenen höher an: Einen „Kinder-Gesundheitsgipfel unter Beteiligung der Länder und der Pharmaindustrie“ forderte der Wiesbadener Landespolitiker. Schließlich könne es nicht sein, „dass Kinder keinen Hustensaft mehr bekommen, ihre Eltern deshalb vor Sorge nicht mehr weiterwissen und das medizinische Personal verzweifelt nach Arznei ruft“.

Das Beispiel zeigt: Die Politik läuft zu Höchstform auf, wenn das Volk zu murren droht. Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) reagierte vor kurzem, als die Berichte über den Arzneimittelmangel in Deutschland überhandnahmen: Im Dezember kündigte er als eine Maßnahme gegen die Knappheit an, dass die Krankenkassen für bestimmte Medikamente künftig mehr Geld zahlen sollen, damit sich Lieferungen nach Deutschland für Pharmafirmen mehr lohnen.

„Hektik ist nicht hilfreich“

In der Industrie gibt man sich skeptisch. Von einem hektisch zusammengestellten Sofortprogramm ist die Rede. „Das Problem ist weder neu noch ist es überraschend“, sagt der Präsident des Verbandes Forschender Arzneimittelhersteller (VFA), Han Steutel. Schon lange werde davor gewarnt, dass zum Beispiel Antibiotika oder Schmerzmittel fehlen könnten. „Doch passiert ist fast nichts“, ärgert sich Steutel. Dass die Politik jetzt handele, sei überfällig. „Hektik ist jedoch nicht hilfreich. Was wir brauchen, ist eine strukturelle und nachhaltige Lösung, um die Medikamentenversorgung von morgen in Deutschland zu sichern.“

Dafür hat der Verband nun einen Fünf-Punkte-Plan erarbeitet, der der F.A.Z. vorab vorliegt. Als Grundvoraussetzung wird darin mehr Transparenz über Lagerbestände und Warenströme von Arzneimitteln angemahnt: „Nur wenn bekannt ist, wie lange Vorräte im Zweifel ausreichen, kann rechtzeitig gegengesteuert werden.“ Benötigt werde ein Frühwarnsystem, das Medikamentenengpässe verlässlich voraussage. Zwar habe das zuständige Bundesamt hierzu schon einen Expertenrat eingerichtet. „Es geht aber deutlich besser und zuverlässiger“, glaubt der VFA – und verweist auf das schon vorhandene Informationssystem Securpharm. Dieses erfasst digital alle vorhandenen und apothekenpflichtigen Arzneimittel in ganz Europa, um Produktfälschungen zu verhindern. Mit seiner Hilfe lässt sich laut Verband aber auch jederzeit ermitteln, wo welche Packung gerade gelagert wird oder verkauft wurde. „Diese Daten liegen bislang ungenutzt herum“, heißt es. Sie wären aber geeignet, um Versorgungsprobleme schon früh zu identifizieren.

Der Preis für Liefersicherheit

Ein weiterer Punkt des Plans empfiehlt systematische Stresstests für Lieferketten, ähnlich wie in Amerika. Stelle sich dabei heraus, dass die Abhängigkeiten von einzelnen Standorten und Vorleistungsproduzenten oder Technologiezulieferern zu groß sind, müssten geeignete Maßnahmen zur Streuung dieser Risiken zu ergriffen werden. „Dazu zählt insbesondere, dass Lieferverträge mit mehr als nur einem Arzneimittelhersteller geschlossen werden oder zumindest honoriert wird, wenn ein Hersteller seine Lieferstrukturen gegen außergewöhnliche Störungen absichert.“ Am Ende könnten Medikamente damit teurer werden – doch Liefersicherheit habe eben „einen Preis“, konstatiert der VFA. Der Handlungsbedarf gehe dabei weit über Generika hinaus, also Nachahmerpräparate, die zuletzt immer mal wieder fehlten. Vielmehr fehle es von der Impfstoffproduktion bis hin zu Reserveantibiotika in der Breite an geeigneter Vorsorge im System, betonen die Pharmalobbyisten.

Wenig hält man dagegen in der Branche davon, Produktionen nach Deutschland zurückzuholen. Diese auch von Politikern gerne geführte Diskussion müsse beendet werden. „So verlockend das klingt, es ist kein geeigneter Weg, um die Liefersicherheit zu erhöhen“, betont der für Wirtschaftspolitik zuständige VFA-Geschäftsführer Claus Michelsen. Vielmehr sieht er darin einen teuren Ansatz, global nicht wettbewerbsfähige Fertigung am Standort dauersubventioniert aufrechtzuerhalten.

Höhere Preise “keine nachhaltige Lösung“

Die Diskussion über die Vorschläge dürfte weitergehen, zumal das Problem Medikamentenmangel nicht nur von Patienten, sondern auch in Fachkreisen immer wieder thematisiert wird. Vor zwei Wochen hatte die Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie (DGHO) darauf hingewiesen, dass die Zahl der Arzneimittelenpässe in der Krebstherapie im vergangenen Jahr deutlich gestiegen sei. Betroffen sind demnach vor allem Medikamente, die seit Jahren in der Krebstherapie eingesetzt werden, zum Beispiel das Brustkrebsmittel Tamoxifen und Nab-Paclitaxel, das ebenfalls bei Brustkrebs sowie Bauchspeicheldrüsenkrebs und Lungenkrebs eingesetzt wird. Im vergangenen Jahr hätten von etwa 200 in Deutschland zugelassenen Krebsmedikamenten etwa zehn „kritisch gefehlt“, sagte Bernhard Wörmann, medizinischer Leiter der DGHO. Die Sorge sei, dass ein nicht kompensierter Lieferengpass zu einem Versorgungsengpass werde. „Und eben dann auch, das ist für uns der Horror, dass es in der Tat zu einer Verschlechterung der Prognose kommt.“

Unterdessen haben die Krankenkassen Maßnahmen beschlossen, um die angespannte Lage bei Kindermedikamenten wie Fiebersaft oder Zäpfchen zu entschärfen. Die sogenannten Festbeträge für bestimmte Medikamente mit den Wirkstoffen Ibuprofen und Paracetamol sowie für Antibiotika sollen vom 1. Februar an für drei Monate ausgesetzt werden. Gleichzeitig wird jedoch betont: „Kurzfristig der Pharmaindustrie höhere Preise zu ermöglichen, stellt keine nachhaltige Lösung dar.“