Pharmabranche : Astrazeneca lotet angeblich Fusion mit Gilead aus

Aktualisiert am

In der Pharmabranche könnte es zu einem großen Zusammenschluss kommen: Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, der britische Konzern Astrazeneca sei an den Biotech-Rivalen Gilead Sciences aus den Vereinigten Staaten herangetreten.

Verpackung von Tabletten in einem schwedischen Werk von Astrazeneca Bild: dpa

In der Pharmabranche könnte es einem Agenturbericht zufolge zu einer großen Fusion kommen. Der britische Konzern Astrazeneca habe vergangenen Monat mit dem Biotech-Rivalen Gilead Sciences aus den Vereinigten Staaten Kontakt aufgenommen, um einen möglichen Zusammenschluss auszuloten, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Sonntag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Gilead habe die Idee mit Beratern bereits diskutiert, allerdings gebe es noch keine Entscheidungen darüber, wie es weitergehen könnte. Auch seinen die Unternehmen nicht in formale Gespräche übergegangen.

Astrazeneca arbeitet momentan an einem Corona-Impfstoff, das Gilead-Mittel Remdesivir gilt als mögliches Medikament gegen das Virus. Eine Fusion könnte demnach im Kampf gegen die Pandemie eine wichtige Rolle spielen. Beide Unternehmen waren am Wochenende zunächst nicht für Stellungnahmen erreichbar. Astrazeneca ist an der Börse fast 140 Milliarden Dollar wert, Gilead 96 Milliarden Dollar. Ein Zusammenschluss wäre damit die größte Fusion im Gesundheitsbereich, die es bislang gab.