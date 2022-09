Tabletten von Pfizer : Corona-Medikament Paxlovid wird zum Ladenhüter

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach lobt die Pille in höchsten Tönen – doch tatsächlich kommt das neu entwickelte Corona-Medikament Paxlovid in Deutschland kaum zum Zug. Warum nur?

An das Corona-Medikament Paxlovid knüpften sich zu Jahresbeginn viele Hoffnungen. Die neu entwickelten Tabletten des Pharmakonzerns Pfizer wurden seinerzeit im Kampf gegen das Virus in der EU bedingt zugelassen. In einem frühen Stadium nach einer Infektion eingenommen, sollen sie schwere Krankheitsverläufe verhindern. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bezeichnete die Arznei damals als „extrem vielversprechend“. Allerdings: Das große Versprechen ist bislang nicht aufgegangen. Nicht, weil Paxlovid nicht wirksam wäre. Vielmehr, weil es nur selten verschrieben wird.

An der Menge liegt es kaum. Die Tabletten sind in Deutschland mehr als ausreichend vorhanden. Die Bundesregierung bestellte kurz nach der Zulassung eine Million Dosen. Davon sind erst 460 000 an den pharmazeutischen Großhandel ausgeliefert worden. 280 000 Einheiten drohen bis Februar 2023 zu verfallen. Apotheken sollen dem Bundesgesundheitsministerium zufolge bisher lediglich 64 000 Einheiten erhalten haben.

Ärzte geben sich zurückhaltend

So groß das Interesse von Patienten an dem antiviralen Medikament auch ist, so zurückhaltend zeigen sich Ärzte. Das hat mit dem erheblichen zeitlichen Aufwand zu tun, den eine Verschreibung von Paxlovid mit sich bringt. Denn die Medizin, die schwere Corona-Verläufe mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 90 Prozent verhindern soll, indem sie Proteine spaltende Enzyme hemmt und damit die Virenvermehrung unterbindet, darf nicht zusammen mit vielen gängigen Medikamenten verabreicht werden, da die Gefahr einer Wechselwirkung besteht. Viele dieser Arzneien, etwa gegen Bluthochdruck, werden aber gerade von Menschen eingenommen, die für eine Behandlung mit Paxlovid infrage kommen: Ältere mit mehrfachen gesundheitlichen Risikofaktoren.

Ärzte bewerten deshalb den Beratungsbedarf als enorm hoch. Ein Wiesbadener Mediziner rechnete jüngst vor, er habe 45 Minuten lang einem Corona-positiven Patienten erklären müssen, welche seiner Medikamente zugunsten von Paxlovid für einige Tage ausgesetzt oder durch andere ersetzt werden müssten. Das sei in der normalen Sprechstundenzeit kaum zu leisten, und nicht immer seien die Patienten überhaupt in der Verfassung, solche gravierenden Änderungen des Medikamentenplans nachzuvollziehen. In den wenigen Fällen, in denen er sich trotz aller Bedenken entschieden habe, das Medikament einzusetzen, habe sich der Gesundheitszustand der Patienten schnell verbessert, bestätigte der Hausarzt.

Joe Biden und der „Rebound“

Neben diesen organisatorischen Pro­blemen mit dem Pfizer-Medikament haben zuletzt Berichte über Fälle, in denen behandelte Patienten einen Rückfall erlitten, für Verunsicherung gesorgt: Auf negative Tests und Genesungen folgten erneut positive Tests und Symptome. Fachleute sprechen vom Rebound-Effekt. Prominentestes Beispiel in diesem Sommer war US-Präsident Joe Biden. Nach US-Daten sind Krankenhausaufnahmen und Besuche in Notaufnahmen in solchen Fällen jedoch selten, und ein Rebound tritt nicht ausschließlich nach einer Paxlovid-Behandlung auf.

Unterm Strich sehen Experten wie Torsten Feldt, Oberarzt am Universitätsklinikum Düsseldorf, die Zurückhaltung in Sachen Paxlovid kritisch. Die Tabletten seien grundsätzlich gut verträglich und sicher, wenn die Vorgaben beachtet würden. Wenn die Indikation korrekt gestellt werde, überwiege der Nutzen das Risiko deutlich. „Damit ist die in Deutschland offenbar verbreitete Zurückhaltung bei der Verordnung von Paxlovid für mich nicht gerechtfertigt.“

Tatsächlich misst der Corona-Expertenrat der Bundesregierung antiviralen Therapien in der Behandlung von Covid-19 einen hohen Stellenwert zu. Die Forscher empfehlen eine optimierte Kommunikation zu den Möglichkeiten und Einschränkungen von Paxlovid sowie die Planung weiterer Studien, unter anderem zur Dosierungsanpassung. Seit Kurzem ist es Arztpraxen, Krankenhäusern und vollstationären Pflegeeinrichtungen erlaubt, mehrere Packungen Paxlovid über ihre regelmäßige Bezugsapotheke zu beziehen und vorzuhalten. So sollen die Tabletten schneller und unkomplizierter zum Patienten gelangen.

Für Stefan Kluge, Direktor der Klinik für Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, lautet das Fazit: „Menschen ab 65 Jahren oder mit unvollständiger Corona-Impfserie oder mit schweren Vorerkrankungen profitieren auch in Omikron-Zeiten von Paxlovid.“ Das Mittel habe sich zudem als deutlich effektiver als die Alternative Molnupiravir erwiesen. Für Jüngere ohne Immunschwäche und vollständig Geimpfte müsse es aber nicht propagiert werden. „Es darf auch keinen Verwendungsdruck vor dem Hintergrund zu viel eingekaufter Dosen geben“, mahnt Kluge. Er ist federführend an der medizinischen Leitlinie mit Empfehlungen zur stationären Therapie von Covid-19-Patientinnen und -Patienten beteiligt, deren neue Version am Montag erschienen ist.