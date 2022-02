Der Corona-Effekt : Die wundersame Wandlung von Pfizer

Aktualisiert am

Albert Bourla hat in der Corona-Pandemie eine Beobachtung gemacht, die er faszinierend findet: Die Einstellung der Menschen zur Pharmaindustrie hat sich dramatisch geändert. Bislang landete die Branche in Beliebtheitsumfragen oft weit hinten. Sie steht im Ruf, überhöhte Preise zu verlangen, die in keinem Verhältnis zum medizinischen Nutzen ih­rer Produkte stehen. Nun, nachdem sie der Welt ersehnte Corona-Impfstoffe ge­liefert hat, erfährt sie aber offenbar ungewohnte Sympathien. Bourla sagt, er spüre jetzt Bewunderung und „gewaltigen Goodwill“.

Als Vorstandschef des amerikanischen Pharmagiganten Pfizer zählt er zu den Galionsfiguren der Branche im Kampf gegen die Pandemie, zusammen mit dem deutschen Partner Biontech hat er die bislang finanziell mit Abstand er­folgreichste Impfung herausgebracht. Bourla genießt diese Rolle. Vor einiger Zeit erzählte er, wie er jetzt in einem Restaurant stehende Ovationen bekomme, weil die Menschen das Gefühl hätten, Pfizer rette die Welt. Das freue ihn noch mehr als gute Geschäftsergebnisse. Zu dieser Wahrnehmung als Erlöser ermuntert er selbst, indem er die Pfizer/Biontech-Impfung in der Öffentlichkeit als historische Errungenschaft beschreibt.