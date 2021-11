Aktualisiert am

New York

Aktienkurs plus 11 Prozent : Pfizer verheißt Corona-Pille – Lob von Karliczek

Der amerikanische Pharmakonzern meldet gute Studienergebnisse. An der Börse springt der Kurs. Und die deutsche Forschungsministerin meldet sich zu Wort.

Kommt an der Börse gut an: Pfizers neue Medikamenten-Nachricht Bild: AFP

Pfizer macht große Hoffnungen, jenseits von Impfstoffen auch mit Medikamenten eine bedeutende Rolle im Kampf gegen das Coronavirus spielen zu können. Der amerikanische Pharmakonzern meldete am Freitag gute Studienergebnisse für das von ihm entwickelte Therapeutikum Paxlovid. Das Mittel habe das Risiko eines Krankenhausaufenthalts oder eines tödlichen Krankheitsverlaufs bei Patienten mit frühen Symptomen nach einer Ansteckung mit dem Virus um 89 Prozent reduziert.

Das ist noch deutlich besser als die ebenfalls schon als ermutigend gewerteten Daten für das vom Pfizer-Wettbewerber Merck & Co. entwickelte Medikament Molnupiravir. Merck & Co. sprach von einer Reduzierung des Risikos um rund 50 Prozent, wobei dies nicht notwendigerweise direkt mit Pfizers Zahlen vergleichbar ist. Der Aktienkurs von Pfizer stieg am Freitag um rund 11 Prozent.

Lob von Karliczek

Pfizers Vorstandsvorsitzender Albert Bourla nannte die Daten einen „Gamechanger“. Dem Fernsehsender CNBC sagte er: „Ich denke, dieses Medikament wird Millionen von Leben retten.“ Anders als der Impfstoff, den Pfizer zusammen mit dem Mainzer Biotechnologieunternehmen BioNTech vermarktet und der in den Laboren der Deutschen entstanden ist, ist Paxlovid ein hauseigenes Produkt. Wegen der von den Studiendaten nahegelegten „überwältigenden Wirksamkeit“ des Medikaments will Pfizer keine weiteren Patienten mehr in die Studie aufnehmen und bei der US-Gesundheitsbehörde FDA „so bald wie möglich“ eine sogenannte Notfallgenehmigung beantragen. Nach den Worten von Vorstandschef Bourla könnte dies noch im November geschehen.

Sollte das Mittel die Verheißungen erfüllen, könnte Pfizer ein weiteres Corona-Produkt mit hohen Milliardenumsätzen bekommen. Erst vor wenigen Tagen hat das Unternehmen seine Prognose für seinen Impfstoff erhöht und rechnet nun in diesem Jahr mit einem Umsatz von 36 Milliarden Dollar, bisher war von 33,5 Milliarden Dollar die Rede. Merck & Co. hatte angekündigt, für Molnupiravir bis Ende nächsten Jahres einen Umsatz von bis zu 7 Milliarden Dollar zu erwarten. Das Mittel ist in dieser Woche in Großbritannien als erstem Markt zugelassen worden, der Antrag bei der amerikanischen Behörde FDA ist ebenfalls gestellt.

Die geschäftsführende deutsche Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat die jüngsten Erfolgsmeldungen aus dem Bereich von Anti-Covid-Medikamenten begrüßt. Neben der Impfung seien sichere und wirksame Therapeutika entscheidend, um die Pandemie bewältigen zu können, „insbesondere vor dem Hintergrund der akut leider wieder stark steigenden Infektionszahlen“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur, und fügte hinzu: „Die Berichte von Pfizer zur Beantragung der Zulassung und Merck & Co. zur erfolgreichen Zulassung ihrer Covid-19-Medikamente sind daher gute Nachrichten für uns alle.“

Der Beitrag der Pharmaindustrie im Kampf gegen die Pandemie lag bisher vor allem in Impfstoffen. Aber auch Therapeutika sind ein wichtiges Gebiet, zumal viele Menschen noch nicht geimpft sind und auch manche Geimpfte sich infizieren. Im Vergleich zu den zumeist intravenös verabreichten Antikörpermedikamenten, die bisher oft an Erkrankte gegeben werden, haben die Pillen von Merck & Co. und Pfizer die Vorteile, dass sie leicht zu Hause eingenommen werden können und billiger sind. Pfizers Mittel ist ein sogenannter Proteaseinhibitor. Er blockiert die Aktivität eines Enzyms, das vom Coronavirus zur Vervielfältigung gebraucht wird.