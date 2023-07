Schwere Schäden an einem Pfizer-Werk in North Carolina durch einen Tornado. Bild: Reuters

Nach verheerenden Tornado-Schäden in einem wichtigen Arzneimittelwerk in den Vereinigten Staaten rechnet der amerikanische Pharmakonzern Pfizer mit einem wochenlangen Ausfall der Anlage. Zwar seien die Produktionseinrichtungen in Rocky Mount im Bundesstaat North Carolina wohl unbeschädigt, sagte Konzernchef Albert Bourla in einer Zwischenbilanz. Jedoch werde die Wiederherstellung der Stromversorgung Wochen dauern. Zudem sei das Lager fast vollständig zerstört worden. Bourla sprach von einer „monumentalen Aufgabe“.

Das Werk ist eine der weltweit größten Produktionsstätten für injizierbare Arzneimittel. Zu den dort hergestellten Produkten zählen Narkose- und Schmerzmittel sowie Antiinfektiva.

Nach Angaben von Pfizer stammen aus diesem Werk fast 25 Prozent der in amerikanischen Krankenhäusern eingesetzten sterilen injizierbaren Arzneimittel. Nachdem Pfizer am Donnerstag erstmals von dem Tornado-Schaden berichtet hatte, hatte Aktie des deutschen Konkurrenten Fresenius deutlich zugelegt. Börsianer rechneten damit, dass die Fresenius-Tochtergesellschaft Kabi von Engpässen profitieren könnte.