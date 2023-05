Nach dem glücklosen Dirk Hilgenberg, der einst von BMW zu Volkswagen kam, soll jetzt ein Hausgewächs die Wende in der krisengeplagten Softwaresparte Cariad bringen. Zum 1. Juni übernimmt Peter Bosch den Führungsposten in der VW-Tochtergesellschaft, die eigentlich die Autosoftware für die Zukunft schreiben soll, aber stattdessen mit gravierenden Problemen kämpft. Bosch war Produktionschef bei Bentley und half mit, die britische Luxusmarke vom Sorgenkind zum Gewinnbringer im Konzern zu machen. Das, so zumindest das VW-Narrativ, qualifiziert ihn nun für höhere Aufgaben.

Henning Peitsmeier Wirtschaftskorrespondent in München. Folgen Ich folge

Tatsächlich ist Bosch ein Kandidat, auf den sich Audi-Chef Markus Duesmann und VW-Konzernchef Oliver Blume leicht verständigen konnten. Blume, in Personalunion Vorstandsvorsitzender von Porsche, kennt Bosch schon länger. Beide hatten intensiv miteinander zu tun, als Bentley organisatorisch noch zur Markengruppe „Sport & Luxury“ gehörte, die Porsche bis 2020 anführte. Heute ist der traditionsreiche Automobilhersteller Teil der Markengruppe „Premium“, in der Duesmann als Audi-Chef den Ton angibt.

Audi und Porsche, die beide stark unter den Problemen von Cariad zu leiden haben, verstärken damit ihren Zugriff, nachdem sie schon im Aufsichtsrat wichtige Posten besetzt haben. Cariad werde „enger mit den Marken des Volkswagen-Konzerns verknüpft und weiter als interner Lieferant für Zukunftstechnologien etabliert“, heißt es in einer Mitteilung von VW.

Im Umfeld des Konzerns sind jedoch schon Stimmen zu hören, die den Abgesang auf die Softwaresparte anstimmen. Cariad werde zum Zulieferer der VW-Marken degradiert und verliere ebenjene Eigenständigkeit, die einst als Argument für den Aufbau der Einheit mit milliardenhohen Investitionen galt. Nach außen dürfe das aber nicht so aussehen. Deshalb werde der Cariad-Vorstand nach der Abberufung Hilgenbergs noch einmal neu besetzt, obwohl die Entscheidungen längst woanders fallen.

Eigentlich seien die VW-Marken Audi und Porsche gar nicht an einem Fortbestehen von Cariad in der aktuellen Form interessiert. So verweisen Kritiker darauf, dass Porsche derzeit 1000 Softwareingenieure sucht, die genau auf das Cariad-Profil passen. Mit solchen Schritten mache der Stuttgarter Sportwagenhersteller schon heute Cariad das Leben schwer, und nicht viel anders sehe es bei Audi aus, heißt es. Tatsächlich haben sowohl Audi als auch Porsche wegen des Softwaredebakels mehrere Modellanläufe verschieben müssen. Nicht zuletzt war der nun geschasste Vorstandschef Hilgenberg bei Cariad mit dem Versprechen angetreten, endlich die Markteinführungen vom elektrischen Porsche Macan und dem Audi Q6 E-tron zu garantieren – allerdings mit zwei Jahren Verspätung.

Für Konzernchef Blume soll die jetzt verkündete Neubesetzung ein Befreiungsschlag sein. Denn auf der Hauptversammlung am Mittwoch dürfte ihm Kritik wegen des Cariad-Desasters sicher sein. Nun setze der VW-Vorstand aber für Cariad den nächsten Meilenstein, lässt sich Blume vorab zitieren, „strategisch, strukturell und personell“. Das neue Management soll nicht nur die Projekte beschleunigen, sondern sich gleichzeitig stärker für Partner öffnen. Damit bricht Blume mit dem Mantra seines Vorgängers Herbert Diess: VW-Programmierer sollten möglichst viele Programme selbst schreiben, damit der Konzern unabhängig von globalen Tech-Giganten bleibe.

Mehr zum Thema 1/

Zu weiteren Personalentscheidungen im Management hält sich VW bedeckt. Dass Bosch neben seiner Aufgabe als Spartenchef auch die Finanzen, Einkauf und IT steuern soll, lässt aber erkennen, dass auch Finanzchef Thomas Sedran bei Cariad nicht mehr gebraucht wird. Schon am Wochenende war durchgesickert, dass Blume ihn abberufen will. Auch für Technikchefin Lynn Longo würden neue Aufgaben gesucht, hieß es. Bleiben soll dagegen Personalchef Rainer Zugehör. Er soll schließlich die Belegschaft halten und weitere Ingenieure an Bord holen. Außerdem dürfte er eine zentrale Rolle beim Aufbau eines „Führungs- und Teammodells“ spielen, von dem in der VW-Mitteilung die Rede ist.