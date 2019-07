In Deutschland steht Wirtschaftsminister Altmaier seit Monaten in der Kritik, im Ausland ist er ein gern gesehener Gesprächspartner. Die Frage ist: Wie lange noch?

Karl the Fog meint es gut mit Peter Altmaier. Als der Bundeswirtschaftsminister sich am Dienstag an der Golden Gate Bridge in San Francisco vor den Kameras aufbaut, hat sich der berüchtigte Nebel der kalifornischen Metropole – der sogar über einen eigenen Twitter-Account verfügt – fast verzogen. Akribisch hatten die Mitarbeiter des Konsulats diesen Termin geplant, diverse Wetter-Apps mit Nebel-Vorhersagen analysiert. Es sollten schöne Bilder sein, die vom Besuch des CDU-Politikers in die deutsche Heimat gehen. Bloß keine dunklen Wolken über Altmaier und dem deutsch-amerikanischen Verhältnis. Das zumindest ist gelungen.

Es ist die zweite Reise des Wirtschaftsministers in die Vereinigten Staaten. Der vorige Besuch, kurz nach seinem Amtsantritt im März vergangenen Jahres, war eine spontane Aktion, damals hatte der amerikanische Präsident Donald Trump Europa gerade zum ersten Mal mit Strafzöllen auf Stahl und Aluminium gedroht.