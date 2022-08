Flughafen-Helfer aus Türkei : Die große Helferschar ist nicht angekommen

Die erhoffte große Entlastung in der Personalnot der deutschen Flughäfen fällt wesentlich kleiner aus als angekündigt. Mit bis zu 2000 befristet angestellten Hilfskräften aus der Türkei hatten Terminalbetreiber und Bodendienstleister für das Bearbeiten von Gepäck gerechnet. In der kommenden Woche enden in Nordrhein-Westfalen die Sommerferien, die große Helferschar ist nicht angekommen. „Derzeit stehen einige Hundert Interessenten bereit“, sagte Matthias von Randow, der Hauptgeschäftsführer des Luftfahrtverbands BDL, am Mittwoch.

Offen bleibt, wie viele den Dienst schon angetreten haben. Sicher ist, von den angestrebten 2000 ist und bleibt man weit entfernt. Der Arbeitgeberverband der Bodenabfertigungsdienstleister (ABL) nennt die Zahl von nur 250 Personen, die bis Mitte August an deutschen Flughäfen – zunächst wohl in München, Frankfurt und Nürnberg – antreten könnten. „Die Rigidität der deutschen Regelungen hat dazu geführt, dass die Nachfrage nach den Arbeitskräften deutlich geringer ausgefallen ist als erwartet“, sagte von Randow. Der bürokratische Aufwand für eine auf drei Monate – höchstens bis Anfang November – begrenzte Einsatzzeit dürfte dazu geführt haben, dass sich hiesige Unternehmen zurückhielten.