Die Wiederwahl des Generaldirektors der UN-Welternährungsorganisation zeigt, wie China seinen Einfluss in multilateralen Organisationen verstärkt. Instrumentalisiert er die Organisation für chinesische Interessen?

In Kriegszeiten ist es mit angeblicher Neutralität manchmal nicht weit her. Der russische Überfall auf die Ukraine war gerade eine Woche alt, da schrieb die UN-Welternährungsorganisation (FAO) im vergangenen Jahr in strengster putinscher Terminologie von der „laufenden militärischen Operation“. Die Veröffentlichung eines ausführlichen Expertenberichts blieb zunächst aus, obwohl die FAO zu den Kriegsfolgen auf die Ernährungslage unmittelbar gefragt gewesen wäre.

Stattdessen betonte der FAO-Generaldirektor Qu Dongyu in einer Stellungnahme die Risiken der Sanktionen gegen Russland. Später wurden die sonst üblichen Fachberichte zwar veröffentlicht, und der Generaldirektor änderte seine Wortwahl, sodass die FAO heute vom „Krieg in der Ukraine“ spricht. Doch viel Druck aus dem Botschafterkreis war dafür erforderlich.